El socio de Amancio Ortega ya factura casi 26 millones de euros con sus cafeterías

Frente a las dificultades por las que atraviesa el proyecto de Vanadi Coffee –que ahora ha decidido ligar su futuro a la cotización de las criptomonedas, ante las pérdidas que acumula con la actividad hostelera-, existe otra cadena de cafeterías alicantina que, sin cotizar el Bolsa y sin tantas alharacas como la anterior, ha conseguido hacerse un importante hueco en el sector. Se trata de Bombon Boss, que acaba de inaugurar su establecimiento número 50 y que está presente ya en ocho autonomías españolas.

Aunque el fundador de la compañía fue el empresario José Luis Martínez, Bombon Boss está controlado desde 2020 por el Grupo Azarbe, el holding con él canaliza sus inversiones la familia García Peralta, más conocida por compartir con Inditex la propiedad de Tempe, la compañía que se encarga de producir el calzado y los complementos para las distintas marcas del gigante español de la moda. Esto ha permitido a la firma disponer de los recursos necesarios para impulsar su expansión, aunque lo cierto es que la compañía genera el suficiente flujo de caja para acometer este crecimiento y mantener su rentabilidad.

Según los últimos balances depositados en el Registro Mercantil, la cadena de cafeterías facturó el año pasado 25,9 millones de euros, lo que supone un incremento de ventas cercano al 19 % y cuatro veces más de la cifra que anotaba antes de la entrada de Azarbe. Por su parte, el beneficio, aunque modesto, también mejoró notablemente, con un total de 221.967 euros, un 39 % más. Un buen dato, si se tiene en cuenta el esfuerzo de crecimiento que realiza la compañía, con nuevas aperturas constantes.

Acuerdo con Lefties

La última de sus aperturas, hace menos de un mes, fue la que ya supone su quinta cafetería dentro de una tienda de Lefties, la cadena de moda accesible de Inditex. Una fórmula que Bombon Boss y el grupo fundado por Amancio Ortega pusieron en marcha a finales de 2022, dentro del nuevo concepto que triunfa en el sector de la moda de crear tiendas más "experienciales". Por su parte, para la cadena de cafeterías alicantina supone una forma de acercarse a un público más joven y de potenciar su marca.

Bombon Boss ya cuenta con medio centenar de establecimientos. / HECTOR FUENTES

En total, la compañía ya está presente en ocho autonomías españolas: Madrid, Murcia, Galicia, Euskadi, Baleares, Andalucía y Cataluña, además de la Comunidad Valenciana. Al cierre del pasado ejercicio, Bombon Boss contaba con más de 600 empleados, según consta en el informe de gestión de la compañía.

La cadena de cafeterías es solo una de las múltiples inversiones que han realizado los García Peralta, gracias en su mayor parte a los beneficios obtenidos por su participación en Tempe. Así, en el sector de la restauración también son propietarios del Terre, en la Explanada de Alicante, donde el grupo que han formado también tiene su sede.

Además, son propietarios del grupo promotor Edificia, que agrupa a varias firmas del negocio del ladrillo, de una finca y una almazara de aceite o de varias productoras cinematográficas.

Historia

Por su parte, Bombon Boss surgió en 1992, cuando el empresario José Luis Martínez abrió el primer establecimiento de la cadena en el centro comercial Eroski de Orihuela. Solo un año después se expandió a Murcia y en 1998 abrió sus primeras cafeterías en Alicante, en el centro comercial Gran Vía y en la calle Gerona. Fue en el año 2020 cuando la familia García Peralta tomó una participación mayoritaria en la compañía, y solo dos años más tarde reforzó su apuesta y se quedó con el 100 % del capital.

Además de los propios establecimientos, Bombon Boss también distribuye sus productos a través de las aplicaciones de reparto de Glovo y Just Eat. También está presente en To Good to Go, la aplicación que pretende reducir el desperdicio alimentario.