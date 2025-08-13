Devuelve dos libros 73 años después de cogerlos prestados de la biblioteca: "Llevo en el ADN ser formal"

¿Cuántos libros desaparecen de las bibliotecas? Muchos. ¿Cuántos se devuelven? Menos. ¿Cuántos lo hacen a los 73 años? En Manresa, dos, editados hace más de un siglo. Estos: 'La Enfermedad de los olivos en Murcia', de Leandro Navarro (1905) y 'Ley de extinción de la langosta', del Ministerio de Fomento (1900). Con los números de registro 706 y 707 de la antigua biblioteca del Casino, de cuando el Casino era el Casino dels Senyor. Unos libros centenarios, en perfecto estado, de temática científica, que ha devuelto a la misma persona que los cogió en préstamo en 1952. ¿Quién? El santpedorense Artur Blasco, el investigador y divulgador de referencia de la música popular del Pirineo catalán, de 91 años. Vitalista y socarrón, resume el periplo de los olivos y langostas con una pregunta que no necesita respuesta: "Es una buena anécdota, ¿verdad?"

Esta historia termina el pasado mes de mayo cuando Blasco asistió a la inauguración de una exposición en el Espai7 del Casino dedicada a su padre, el médico y pintor manresano Pedro Blasco Echagüe (1905-1975). Y comienza en 1952, cuando Blasco pasaba horas "en una biblioteca preciosa donde nunca había nadie", situada en el primer piso del edificio modernista, "a la derecha de la sala donde estaba el escenario y un piano desafinado" y donde, recuerda, él y sus amigos hacían ir de cabeza al Miguelete, el encargado de mantenimiento y de la pista de tenis.

Su padre

Blasco cogió en préstamo los libros cuando preparaba "el Examen de Estado" para entrar en la universidad después de 7 años de bachillerato. Blasco estudió Biología, rama de botánica, especialidad de geobotánica ("cátedra de la eminencia Oriol de Bolós") en dos tongadas. Y las páginas de los olivos murcianos y las langostas han vivido con él "más de setenta años. Pero yo llevo en el ADN ser formal", ríe. Y siete décadas después han regresado a Manresa y al mismo espacio, pero sin pista de tenis.

Los guardó "en casa, en mi biblioteca", no por su lectura amena sino como un recuerdo de juventud". Blasco tampoco había vuelto a pisar el Casino desde que se marchó de Manresa, en 1958, cuando ya estaba estudiando Biología en la Facultad de Ciencias de Barcelona. Todo cambió cuando Francesc Vilà, director del Museo de Manresa-Museo del Barroco de Catalunya, le llamó para hablar de los cuadros que se exhibirían en la muestra de recuerdo a su padre. "Pensé que era el momento y que sería una buena sorpresa”. Y así fue, subraya Vilà: "por teléfono me dijo que tenía una sorpresa, pero nadie esperaba que fuera esa". Blasco, que se considera "santpedorense", pese a haber nacido en una clínica de Barcelona y haber vivido los dos primeros años en Monistrol de Calders, donde ejercía su padre, pasó su infancia en Santpedor y "la juventud en Manresa", donde estudió el bachillerato en el "Instituto Nacional de Enseñanza Media", donde se trasladó a vivir cuando el padre abrió consulta; Blasco tenía unos 16 años.

Caso particular

"Nunca nos había pasado nada similar, ¡una devolución de hace 70 años!". Cuando la Biblioteca del Casino recibió los dos ejemplares, explica su directora, Teresa Tort, aparte de la estupefacción por una devolución completamente inesperada, en lo primero que se fijaron es "en el cuadradito con el número de registro" que les explicaba de dónde habían salido los libros: de la antigua biblioteca que había habido en el Casino. Es evidente, dice, que no son libros de interés general para los lectores actuales, pero por su antigüedad, se han incluido en el Fondo de Antiguos de la Biblioteca del Casino. Como explica Tort, "el fondo, que está ubicado en el Almacén de Archivos Compactos de la biblioteca, contiene 397 ejemplares que, con estos dos, pasarán a 399". Son libros que "constan en el catálogo para ser consultados pero no pueden salir en préstamo".

Un fondo, apunta, que comprende libros de finales de siglo XIX hasta los años 30, de diversas procedencias: la antigua biblioteca del Ayuntamiento que creó Joaquim Sarret i Arbós; la Biblioteca móvil Torra -una biblioteca ambulante de préstamo de principio siglo XX- y algunos volúmenes de la Imprenta San José, que legó la Familia Torra; y algunos libros recuperados de la Biblioteca del Casino de los Señores, los cuales son parte de estos dos reencontrados ahora". De ejemplares de 'La Enfermedad de los olivos en Murcia', de Leandro Navarro (1905) y 'Ley de extinción de la langosta' del Ministerio de Fomento (1900) quedan, como ha comprobado Tort en Murcia y en la Biblioteca Nacional (el de las langostas).