La supuesta estrategia de un restaurante para encarecer la cuenta de sus clientes

La cuenta de X (antes Twitter) @LauraCunei ha compartido una cuenta de un restaurante de Ibiza que incluía doce euros de coste por usar unos percheros. La usuaria detalla en el comentario adjunto a la imagen: "La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta, pero ante su insistencia, aceptamos". Después, en el mismo post se pregunta si este cargo es normal o legal.

La autora del post explica en los comentarios que, cuando ella y sus acompañantes se quejaron por el cobro, el establecimiento les ofreció llevarse el gancho. "Estamos acostumbrados a estos precios en Ibiza […] pero lo del ganchito sí que es alucinante", lamenta.

"Servicio opcional"

El restaurante ha asegurado a este diario que "el gancho para bolso es un artículo de 'merchandising' y no forma parte de ningún cobro obligatorio". "Se ofrece como muchos otros servicios que ofrecemos como un servicio opcional para que el cliente tenga su bolso seguro y a la vista. El importe que aparece en el ticket siempre se descuenta al pagar si el cliente no desea quedarse con él", explica la representante del establecimiento. "En ningún caso constituye una "estrategia de negocio" ni un cargo encubierto", afirman a la vez que lamentan que este malentendido haya puesto en juego su reputación.

"Cuando vimos el ticket alucinamos y les dijimos [al restaurante] que si teníamos que pagarlo lo haríamos, pero que no nos parecía normal, porque no lo habíamos pedido. Nos respondieron que nos podíamos quedar el gancho si queríamos. Ante nuestra negativa y nuestras caras de incredulidad en seguida nos dieron un tique nuevo sin el concepto 'gancho bolsa'", ha explicado la clienta que subió la cuenta a las redes sociales tras ser consultada por Diario de Ibiza, del mismo grupo editorial que el periódico Mediterráneo.

"En el tuit no digo que pagáramos eso, sólo pregunto si es normal o si es legal porque nos quedamos muy sorprendidas. En ningún momento nos ofrecieron el objeto como 'merchandising' ni nos hablaron de su precio, nos lo metieron en el precio total del tique sin avisarnos", ha subrayado la clienta del establecimiento.