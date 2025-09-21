El propietario de un restaurante critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: "No nos gusta un pelo"
El vídeo en el que denuncia que muchas personas le piden la carta en catalán no ha tardado en ser viral y algunos clientes no han dudado en mostrarle su desacuerdo
Neus Castellet
Abraham Galera, propietario de un restaurante en Tordera, ha indignado a muchos usuarios en redes sociales al publicar un vídeo en el que critica a las personas que piden que se les atienda en catalán, denunciando que es una "situación que está pasando en Catalunya", donde deja claro que no es de su agrado.
"Me está llegando que muchísimas veces está pasando aquí en Catalunya una situación que vamos a representar ahora mismo y simplemente como siempre, abro debate", afirma en un vídeo que ya ha borrado de TikTok. En esta simulación una clienta le pide la carta en catalán, a lo que responde que "solo tenemos en castellano porque lo cambiamos cada día y es muy difícil imprimirlo muchas veces".
Vídeo polémico
Pese a ello, esta clienta le pide si "no puede hablar en catalán" o si hay alguien que pueda hacerlo. Abraham responde que "me puedes hablar perfectamente en catalán", pero que "el que toma las comandas soy yo y solo lo hago en castellano". La polémica comienza cuando el propietario dice que "esta situación está pasando en Catalunya, somos conscientes y no nos gusta un pelo".
"Está claro que muchas veces es nuestra obligación tener el catalán pero creemos que el castellano se entiende perfectamente", dice Galera, aunque si cree que "hay que cuidar la lengua" y que "el catalán vamos a respetarlo". Sin embargo, ha decidido borrar el vídeo y la cuenta tras estas declaraciones que no han gustado nada a sus clientes.
"Estás en Catalunya, si no respetas el idioma teniendo un negocio, ya sobras", "como catalán en Catalunya no puedo pasar un solo día sin tener que cambiar al castellano, pero ellos son quienes están discriminados" o "si tienes un restaurante en Tordera, es más probable que quieran la carta en catalán y quieran ser atendidos en catalán. Si no, que abra el restaurante en Albacete", son algunos de los comentarios que le han dejado en redes sociales.
