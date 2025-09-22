Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel con una transferencia manipulada por IA

Con la inteligencia artificial no sólo puedes cometer ciberestafas cada vez más elaboradas sino que puedes usarla para hacer cometer un 'sinpa' haciendo creer que has pagado por un servicio de hostelería. Es lo que vivieron en un hotel de Cambrils este martes cuando dos turistas, de 28 y 26 años, les dijeron que habían pagado una factura de 4.171,68 euros con un justificante de una transferencia bancaria que había sido manipulado con inteligencia artificial.

Delitos de falsedad documental

Los turistas mostraban a los trabajadores del hotel una captura de la falsa transferencia, en la que constaba el abono de la cantidad adeudada por varios días de estancia en el establecimiento. Sin embargo, los empleados notaron irregularidades en la factura que les mostraban los sospechosos y no les constaba que les había llegado ninguna cantidad como pago.

Por eso avisaron a los Mossos d'Esquadra que detuvieron a los turistas tras constatar que se trataba de una imagen de la transferencia manipulada por IA. Por eso, acusan a los sospechosos de los delitos de falsedad documental y estafa. Y es que, en lo único que no nos podrá sustituir la IA, de momento, es en picaresca, pese a que también la usaremos para hacer 'sinpas' a lo grande.