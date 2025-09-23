Juan José, mecánico: "Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar"

La aparición de cualquier fallo o avería en un coche hace que sus propietarios se teman lo peor sobre la cuantía económica y el tiempo que tendrán que invertir para que su vehículo vuelva a funcionar con normalidad. Sin embargo, Juan José, mecánico de los Talleres Ebenezer de Sevilla Este, ha explicado que un simple gesto puede facilitar y abaratar el arreglo del turismo ante imprevistos tan comunes como la vibración del volante al conducir.

"Si te tiembla el volante cuando conduces, lo primero que tienes que mirar, y lo más sencillo, son los neumáticos", ha asegurado el profesional sevillano. De ese modo, aunque a simple vista pueda parecer que las ruedas se encuentran en perfecto estado, pueden tener algún desperfecto o deformación que cause estas vibraciones.

Este problema provoca el desequilibrio de las ruedas y la vibración del volante

El mecánico sevillano ha explicado que, aunque esta parte del vehículo pueda presentar un aspecto corriente, es necesario observarlo detenidamente porque puede presentar un desgaste desigual entre sus partes. "Puede tener la parte de en medio mucho más rebajada que en los laterales, que le salga un tomate hacia afuera o que se desgaste más en una zona que en otra, lo que va a hacer que el neumático vibre por esa deformación".

Para evitar esta situación, el mecánico ha explicado que, cuando se montan nuevas ruedas en un coche, se utiliza una máquina equilibradora para poner contrapesos que permitan un perfecto recorrido del neumático. "Ponemos unas pequeñas pesas que se pegan a la llanta en cada uno de los laterales para contrarrestar esa diferencia de peso con el objetivo de que, cuando la rueda vaya rápido, se quede en el eje sin dar botes", ha recalcado.

Las causas de la vibración del volante al conducir, según el mecánico sevillano

Además, el profesional ha afirmado que, cuando el neumático se gasta de forma regular o presenta deformaciones, puede provocar que pierda el eje de equilibrio, lo que transmitirá al volante esa sensación de vibración, que serán más o menos intensas dependiendo de la velocidad, la goma de la rueda y el estado de la calzada, entre otros aspectos. "Ante esta vibración, lo que tenemos que hacer es revisar siempre los cuatro neumáticos, sobre todo los delanteros, que son los que más nos van a transmitir la vibración", ha añadido.

Y en el caso de que se encuentren en perfecto estado, ya serán los técnicos los que deban guiar los siguientes pasos: "Aunque lo primero, principal y más económico es revisar los neumáticos".