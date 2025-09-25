El quiosco que un vecino ha resucitado vendiendo vinilos: "Lo que más triunfa es el rock"

No fue una búsqueda complicada. Han cerrado tantos quioscos en la última década que Fausto casi pudo elegir al gusto. Lo quería bonito, luminoso. Que tuviera espacio suficiente para acoger todo lo que tenía en mente. Debía, además, estar alejado del centro para que se integrara en la vida del barrio. Pese al listón, no tardó en dar con él. “Es un negocio que ha ido muriendo progresivamente, cierto. Pero tenía una idea entre manos que podía resucitarlo”, asegura. Y, por ahora, tras 18 meses abierto en el número 114 de la calle Alcalá, su instinto no le ha fallado. Además de servir café y vender ilustraciones, en el Quiosco Morrison atesora una jugosa colección de vinilos. Lo que empezó como un sueño febril, hoy, integrado en el paisaje de Goya, se ha convertido en lugar de peregrinación para melómanos.

“Llevo coleccionando discos desde pequeño. En mi familia hay muchos artistas y, claro, al final, yo he tirado por el mismo camino. Soy batería y, dada mi pasión por la música, quise montar un proyecto relacionado con ella. Un día, mientras paseaba por La Latina, descubrí una tienda que me impulsó a tomar la decisión”, cuenta Fausto, que inauguró el suyo en enero de 2024 junto a su mujer. Al principio, se centró en las revistas. Pero, al ver que la emoción que los vinilos despertaban entre el público, decidió reconducirlo.

El rock y el pop son los géneros favoritos de los clientes de Quiosco Morrison. / DAVID RAW

El cambio fue un acierto: “El verano pasado quebré, así que tuve que devolverlas todas. Para que el escaparate no se quedara vacío, lo llené con los pocos vinilos que tenía entonces. Aquel fin de semana, Metallica tocó en Madrid y su equipo puso una carpa de merchandising cerca del quiosco. De repente, una riada de heavies pasó por delante y se quedó ensimismada. Fue ahí cuando me di cuenta de que no me había equivocado”. En sus cajones hay de todo: pop, metal, indie, flamenco, jazz, country… "Lo que más triunfa es el rock, con Arde Bogotá, Pink Floyd, Iron Maiden y Alcalá Norte a la cabeza", desvela. También se cuelan Taylor Swift, Rigoberta Bandini, Adele y Amaral. Aunque, bueno, aquí se trata de echar tiempo. Entre unos y otros se esconden joyas no tan comunes en los grandes almacenes.

Fausto abrió el Quiosco Morrison el 22 de enero de 2024. / DAVID RAW

“El boca a boca nos ha ayudado bastante. La respuesta está siendo muy positiva, cada vez hay más coleccionistas. Además, por la zona no hay comercios de vinilos al uso. Y, si no tenemos algún caso concreto, lo pedimos sin problema. Por las redes también nos escriben, sobre todo a raíz de abrirnos TikTok: uno de los vídeos se viralizó y, desde entonces, nos visitan más personas”, añade Fausto, que está a punto de finiquitar la tienda online de Morrison. Otra forma de hacer llegar la música a sus seguidores.

La clave: recomendar

Si bien el perfil del cliente es heterogéneo, puede hallarse un patrón habitual: personas de 30 a 50 años que coleccionan vinilos con asiduidad. Ahora bien, cada vez más, se acercan hasta él jóvenes enamorados por un formato que han relanzado Olivia Rodrigo, Quevedo, Harry Styles y Rosalía. “Recientemente, fíjate, qué curioso, se han acercado dos chavalitos que han empezado a adquirir su primeros discos. No obstante, la mayoría viene buscando alguna edición especial”, mantiene. Un fenómeno que, además, ojo, se ha dejado notar en la venta de tocadiscos: según los últimos datos emitidos por Promusicae, el vinilo ya supone el 62,8% de las ventas físicas. Lo que, en consecuencia, ha traído consigo un aumento en el despacho de fonógrafos. Hasta el punto de aparecer nuevas marcas especializadas en ellos.

En el Quiosco Morrison es posible adquirir café, ilustraciones y vinilos. / DAVID RAW

“El destino nos ha traído hasta aquí. No lo teníamos previsto, la verdad. Somos pequeñitos y, aunque no tenemos un stock enorme, adoro la música. Y, oye, alguna recomendación buena puede hacerte”, apunta Fausto, que pone el foco también en las ilustraciones que vende. Cuando arrancó, se puso en contacto con distintos artistas para dispensar sus creaciones. Sólo aceptaron tres. Hoy, en cambio, decenas le llaman para ofrecérselas. “Son recuerdos, regalos. Nadie se va con el corazón vacío”, concluye. Es su gran propósito.