Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: "No os dejéis engañar"

Aunque los sueldos en España han crecido un 4,4% respecto a 2024, los últimos datos de Eurostat correspondientes a julio de 2025, apuntan que el país registra un salario mínimo bruto de 1.381 euros dividido en 12 pagas.

Por este motivo, son muchos los españoles que se mudan a otros países para trabajar y conseguir un sueldo digno. Pablo Casas es un joven que decidió mudarse a Suiza en busca de un futuro mejor, y es que es uno de los países europeos que más llama la atención para vivir debido a su alta calidad de vida, su situación política estable, su seguridad y, sobre todo, sus altos salarios.

Un salario mejor

Hace unas semanas, el creador de contenido enseñó en uno de sus vídeos lo que cobra como lavaplatos: "Como salario base, yo tenía 3.372 francos, más los 280 de ese salario extra anual que se divide entre los 12 meses". En total son 3.654 francos brutos, equivalente a 3.874 euros.

El joven detalló que de lavaplatos en Suiza estaba cobrando lo mismo que un piloto comercial en aerolíneas regionales en España, algo que hizo creer a muchos que estaba orgulloso de su trabajo.

Sin embargo, ahora ha hecho un vídeo en el que ha asegurado que "la realidad es que estoy muy triste" porque ha tenido que abandonar España. Ha tenido que dejar su hogar, a sus familiares y a sus amigos en el país "simplemente para poder ahorrar algo de dinero y emprender sin que me quiten la mitad".

Pablo ha asegurado que su trabajo no es idílico: "Trabajar 11 horas como lavaplatos. Quemarte y cortarte las manos, aguantar insultos en francés que ni siquiera entiendes, y delante de los clientes. Estar lejos de tu familia que ni siquiera pueden venir a darte un abrazo. Eso, creedme, no es plato de buen gusto para absolutamente nadie".

Casas ha lanzado un mensaje importante: "Hay que dejarse de engañar con los gastos en Suiza, de que si es mucho, de que si el seguro médico... Hay meses que he podido invertir más de 2.000 euros en mi marca de perfumes y es lo único que me importa. Y mientras siga pudiendo invertir tanto dinero en un proyecto personal, voy a seguir aquí y voy a estar lejos de España".

El joven ha hecho una crítica a la economía del país: "En España estos perfumes ni siquiera existirían. Si estos perfumes existieran en España, en vez de tres tendría uno y medio, porque el otro y medio sería para Hacienda”.