La misteriosa muerte de Yago Campos, el influencer y modelo de 25 años que ha sido encontrado en un resort de lujo de Mykonos

El mundo de los influencers y modelos muchas veces no es del todo de lo que parece, y a veces suceden tragedias que nadie espera. El modelo y creador de contenido Yago Campos fue encontrado muerto en un hotel de lujo en Mykonos, Grecia con tan solo 25 años.

Detrás de este caso aún hay muchas preguntas sin resolver. Campos estaba con un amigo, Ryan Silveira, en un resort de lujo en una de las islas griegas más conocidas, frente a la playa de Ornos. Lo que iban a ser unos días celebrando su cumpleaños terminó una tragedia: apareció la mañana del 23 de agosto sin vida en su habitación.

Encontrado sin vida en la piscina

Fue el personal de limpieza cuando, al entrar en la habitación, encontró el cuarto inundado. Desde fuera se podía observar como salía agua de la puerta y se desprendía un olor muy desagradable.

Dentro, los dos jóvenes se encontraban inconscientes en el interior de la piscina. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y no pudieron hacer nada para frenar la muerte del influencer. Silveira, por su parte, fue trasladado a un hospital y los profesionales le pudieron salvar la vida.

La prensa local explica que había presencia de drogas en la habitación, por lo que el fallecimiento podría haber sido provocado por el consumo desmesurado de drogas. Había una jeringa usada y pequeños paquetes llenos de polvo blanco.

Además de los estupefacientes, su amigo Ryan mostraba unos moretones en la cara y sangre bajo las uñas, lo que ha abierto otras varias hipótesis, además de las drogas, acerca de lo que pasó la noche del 23 de agosto.

"No era un drogadicto, ni un prostituto"

Su hermana ha salido a defender a su difunto hermano sobre las acusaciones de drogadicto. “Era muy trabajador, tenía sueños y corrió detrás de ellos. No era un drogadicto ni un prostituto. Nadie sabe aún qué pasó. Lo único que se ha dicho es que Ryan tenía algunos moretones en la cara y sangre bajo las uñas, pero nada está confirmado”, ha explicado.

Un familiar de Silveira también habló de la tragedia, y contó que habló con ellos minutos antes: "Estaban felices, iban a una fiesta. Estaban en la piscina. Incluso, la captura de pantalla que tengo puede ayudar en la investigación. Esa captura ayudará a precisar el momento en que ellos todavía estaban en la piscina y bien". Además, también habló del estado de salud del joven de 23 años: "Ahora toca rezar para que todo salga bien y él pueda regresar pronto".