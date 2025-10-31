El motivo por el que Pedri practica ayuno intermitente: "Me siento mucho mejor"

La clasificación del Balón de Oro quedó totalmente desacreditada después de que Pedri, jugador del FC Barcelona, quedase en la undécima posición. El mediocentro canario firmó una temporada de ensueño, siendo una de las piezas clave que permitieron al conjunto culé conquistar el triplete nacional.

Desde que aterrizó procedente de Las Palmas, Pedri asumió con total responsabilidad el reto de defender la camiseta blaugrana. Con el paso de los partidos, se echó el equipo a las espaldas y, ahora resulta difícil imaginar un Barça sin Pedri como titular. Uno de los motivos por los que ha dado un salto de calidad es por su nuevo estilo de vida.

El de Tegueste lo develó en la primera edición de 'Fútbol Fiesta', un evento de Decathlon celebrado en el Fòrum de Barcelona: "Dimos con 'la tecla' en la preparación física que me faltaba para tratar de evitar, en medida de lo posible, las lesiones".

Gracias a los intensos entrenos, especialmente con las sesiones de fuerza en el gimnasio, el canario ha conseguido tener la regularidad, algo que "necesitaba" para ser feliz, debido a que "puedo disfrutar de lo que más me gusta: jugar al fútbol".

Pedri no puede vivir sin una pelota en los pies, pero es consciente que es esencial realizar ejercicios de fuerza: "Ayuda a evitar las lesiones, es lo que potencia las arrancadas, mejora los giros...".

No solo entrena en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pues el de Tegueste complementa su preparación a su domicilio: "Hago todo en el club y en casa, sobre todo, lo que más me gusta es estar con Nilo, mi perro. No obstante, a veces, utilizo alguna máquina...".

Ferrán Torres, clave en el cambio de Pedri

El entrenamiento es importante, pero también la alimentación. Por ello, ha decidido realizar la práctica del ayuno intermitentes gracias al consejo de Ferrán Torres: "Me animó a que lo probara y la verdad es que me siento mucho mejor desde entonces así que, por el momento, voy a seguir con ello".

"Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena", destapó. No obstante, excepto los días de partido: "Nos metemos un buen desayuno". Sobre los periodos de ayuno, el canario señaló que lo único que toma "es agua", porque "es fundamental mantener una buena hidratación".

"Me resulta muy complicado resistirme a las croquetas de jamón que hace mi madre. Solo las pruebo en alguna ocasión después de un partido. ¡Ya tendré tiempo de comer todas las que quiera cuando me retire!", comentó, entre bromas.

El de Tegueste confesó que tiene una rutina diaria con el atacante valenciano: "Algunas mañanas, antes de arrancar con la sesión... nos metemos en agua helada. Es nuestro pequeño ritual para estar más despiertos y entrenar con más ganas".