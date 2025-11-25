Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: "Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión"

Dabiz Muñoz es uno de los cocineros más importantes de España por la cocina vanguardista que realiza en sus restaurantes. El reputado chef empezó en la escuela de hostelería de Torrejón de Ardoz, Madrid, y al finalizar empezó a hacer prácticas en los restaurantes que habían sido su referente como aprendiz: Balzac, Viridiana y Chantarella.

Después de finalizar las prácticas en los mejores restaurantes de España, recorrió el mundo para probar las distintas gastronomías de las diferentes culturas del mundo. A pesar de ser ya uno de los cocineros más laureados, el madrileño sigue estudiando para evolucionar cada día, siendo la principal causa de su éxito.

Hace unos días, Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, concedió una entrevista al pódcast 'El plato fuerte', presentado por Marcos Gómez, donde destapó cómo es trabajar con la pareja de Cristina Pedroche.

"Con Dabiz Muñoz echaba muchas horas, muchísimas. Muchas veces acabábamos la noche y teníamos que limpiar todo eso y teníamos que arreglarlo", comenzó explicando en 'El plato fuerte'.

El chef Dabiz Muñoz. / Archivo

Sin embargo, el cocinero quiso dejar claro que ya no es el 'modus operandi' que utiliza Dabiz Muñoz en sus restaurantes: "A día de hoy no, Dabiz ya estaba en ese proceso de hacer que todo eso tuviera sentido". Además, aseguró que "lo ha conseguido".

Uno de los aspectos que solía criticar era el exceso de platos en los menús degustación, que podían llegar a incluir hasta 26 o 28, algo que ya ha cambiado. "Por suerte, todo eso lo ha ido cambiando y ha llegado a un punto bueno", reveló.

El cocinero comentó que tenían que sacrificarse en muchos momentos, pero "lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión que vivíamos eso".

Asimismo, quiso recordar cómo empezó en el mundo de la restauración: "Yo recuerdo en mi época de aprendiz, que trabajar 14 horas no era un problema para mí, cuantas más horas trabajabas, más cerca estaba de aprender y de coger más conocimiento".