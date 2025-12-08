La confesión de Carles Puyol sobre sus hijas que sorprende a la afición del Barça: "A mis familiares no les hablo mucho de fútbol"

La dedicación y entrega de Carles Puyol en el campo le convivieron en la definición perfecta de lo que se espera de un capitán del Barça. No dudaba en poner la cara, la pierna o cualquier parte del cuerpo para salvar un gol en contra y sus cabezazos en el área rival están enmarcados en la memoria de toda la afición culé.

Uno de los pocos 'One Club Man' del fútbol moderno, 'Puyi' colgó las botas cuando sintió que ya no podía aportar más al equipo y no optó por ninguna aventura en el extranjero, completando toda su carrera en el Camp Nou y como uno de los futbolistas más queridos de toda la historia del club.

Carles Puyol, besa el brazalete de capitán en el Santiago Bernabeu. / Archivo

Sin embargo, su etapa como profesional ya hace años que quedó atrás y desde entonces disfruta de una vida tranquila en casa con su familia, más allá de jugar algunos partidos con el Barça Legends y de servir como embajador para algunas causas benéficas.

Pese a pasarse tantos años en el primer nivel, el fútbol no es uno de los temas habituales en casa de los Puyol. Así mismo lo revelaba el capitán en una charla en el pódcast 'La Lengua', presentado por Jesús Alzamora, de hace unos meses.

Gran capitán

El comunicador le pregunta por el gol que más recuerda y que le recordará a sus familiares, aunque el capitán hace una revelación que no muchos esperaban, teniendo en cuenta su trascendencia en la entidad azulgrana.

Puyol en un partido con los Barça Legends. / FCB

"A mis familiares no les hablo mucho de fútbol. De hecho, mis dos hijas hace poco que se han enterado de que yo jugaba en el Barça, porque la mayor nació cuando me estaba retirando y la pequeña, cuando ya lo había hecho", asegura.

En cuanto al gol, en realidad tiene dos muy recordados que también coinciden con sus favoritos: "No hay muchos donde escoger, pero sí que el de la semifinal contra Alemania (en el Mundial de 2010) y un gol muy parecido en el Bernabéu, el 1 a 2 que prácticamente nos daba la liga (en el 2 a 6 de 2009)", resuelve el exdefensa.

El parecido entre ambos tantos es evidente y Puyol revela que, en el caso del gol con el Barça, es un tipo de jugada que había hablado previamente: "Es una jugada que se monta dos minutos antes de entrar a jugar. Tito Vilanova nos cogió a Gerard, a Xavi y a mí y nos dijo que hiciésemos esa jugada si había una falta lateral. Y salió", apunta el catalán.

Puyol jugó durante 15 temporadas en el primer equipo del FC Barcelona, entre 1999 y 2014, y fue uno de los puntales del conjunto campeón del triplete y el sextete, además de contar con tres Champions.