José Elías aclara su situación financiera: “Forbes dice que valgo millones, pero tengo menos de 300.000€ en la cuenta"

¿Se puede ser millonario sin tener millones en el banco? José Elías, uno de los empresarios más conocidos del panorama español, ha causado revuelo en redes sociales tras publicar un tuit donde afirma: “Forbes dice que valgo millones. Pero en mi cuenta personal tengo menos de 300.000 €”. Una declaración que ha abierto el debate sobre qué significa realmente tener dinero.

El emprendedor ha querido aclarar cómo funciona su economía personal frente a la imagen pública que proyectan listas como la de Forbes, que lo sitúan entre los empresarios más ricos del país. “La gente no distingue entre patrimonio y liquidez. Creen que si Forbes dice que vales X, es que tienes X en la cuenta. Pero no funciona así”, explica.

¿Qué significa tener patrimonio sin liquidez?

El empresario señala que su fortuna está ligada a las empresas que posee, muchas de las cuales cotizan en bolsa. Eso hace que su patrimonio sea fácil de calcular, pero no implica que disponga de ese dinero en efectivo.

“Tengo empresas que valen dinero. Eso es patrimonio. Pero para hacer líquido ese patrimonio, tendría que vender mis empresas. Y no quiero venderlas”, afirma con claridad. Es decir, el valor de su riqueza está en activos empresariales, no en dinero disponible en su cuenta corriente.

Un estilo de vida normal con una sola cuenta

Pese a su imagen pública como gran inversor, José Elías insiste en que lleva una vida sencilla en lo económico. Explica que tiene una única cuenta bancaria donde cobra su nómina mensual, como cualquier trabajador, y con ella paga su hipoteca y sus gastos personales . “Tengo el dinero que necesito para vivir. El resto, se reinvierte”, asegura.

Eva Abril

Elías gestiona su patrimonio a través de un family office, un modelo habitual entre grandes empresarios, desde el que canaliza la compra de nuevas empresas e inversiones. Esa estructura le permite seguir creciendo empresarialmente, pero no representa dinero líquido de uso inmediato.

“La imagen de Forbes me afectó al principio”

El empresario también ha reconocido que la exposición mediática le resultó incómoda al principio, precisamente por la percepción irreal que puede generar. “Da una imagen irreal”, comenta en relación a las cifras publicadas por Forbes. Esa diferencia entre percepción pública y realidad financiera ha sido el centro de su reflexión en redes sociales.

Su testimonio ha tenido una fuerte repercusión, no solo por lo inusual de su transparencia, sino por poner sobre la mesa una realidad poco entendida: tener un alto patrimonio no significa tener dinero disponible en el banco.