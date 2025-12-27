Cuchara en la lavadora, la olvidada práctica que mejora el lavado y ahorra

A veces, pequeños trucos pueden hacer la vida más fácil. Con bicarbonato de sodio en la lavadora, puedes conseguir que tu ropa quede muy limpia y perfumada. He aquí cómo utilizarlo.

A estas alturas todo el mundo sabe que el bicarbonato de sodio tiene muchas posibilidades. En las siguientes líneas te mostramos lo útil que es para nuestra colada y, en general, para el electrodoméstico que más utilizamos, sobre todo en verano (dado que los cambios de ropa son más frecuentes): la lavadora.

¿Por qué utilizar bicarbonato sódico en la lavadora?

Cuando la lavadora no funciona en casa, nos sentimos perdidos. Pensar que antes prescindíamos de ella nos parece increíble. El bicarbonato de sodio no sólo hará que tu colada esté más limpia y huela mejor, sino que también alargará la vida de tu electrodoméstico. Tenemos que mantenerlo "sano" para que nuestra ropa esté lo mejor posible. Si no funciona correctamente, tu ropa sufrirá, y no solo estará sucia y maloliente, sino que también se estropeará. Así que no dejes para más tarde la limpieza de tu lavadora.

No es necesario utilizar productos químicos de ningún tipo. Basta con utilizar el trío de ingredientes que hemos enumerado al menos una vez al mes. Pensamos que por ser un electrodoméstico con agua y detergente se limpia solo. En realidad, no es así. La cal contenida en el agua tiende a acumularse en sus mecanismos y acaba causando daños importantes a tu electrodoméstico. Algunas personas utilizan productos muy potentes cuya composición química es potencialmente dañina para tu ropa y tu piel. Entonces, ¿cómo puedes mantener tu lavadora limpia y desinfectada sin destruirla?

Un hombre pone una lavadora. / El Periódico

¿Cómo limpiar eficazmente la lavadora?

En realidad, hay más de un método útil para mantener limpia la lavadora y, por tanto, la ropa. Pero los que te proponemos son ecológicos, es decir, protegen el medio ambiente. Utilizan ingredientes biodegradables, lo que no es poco teniendo en cuenta hasta qué punto estamos destruyendo poco a poco nuestro planeta.

Muy a menudo, los productos del mercado no tienen en cuenta la ecosostenibilidad. ¿Una cualidad igualmente positiva? El precio. Son mezclas que se pueden hacer en casa por menos de 3 euros. La mayoría de las personas que lean estos artículos habrán perdido decenas de euros comprando productos que quizá nunca utilicen.

Una de las primeras cosas que debes hacer para que tu lavadora dure mucho tiempo es colocar una junta de goma alrededor del tambor. Es precisamente ahí donde se depositan residuos como cal, incrustaciones, suavizante, pelos, trozos de papel, etc.

Para evitar dañar la lavadora, también es aconsejable limpiar el tambor con un paño empapado en una solución de agua y vinagre blanco después de cada ciclo de lavado. El mismo paño debe utilizarse para limpiar la junta y la puerta para evitar la aparición de hongos y moho.

Cuando la goma y el tambor estén muy sucios, es aconsejable utilizar paños viejos empapados en vinagre o agua oxigenada para poder desecharlos de forma segura. El agua y el vinagre eliminarán toda la grasa y el moho. Para una limpieza más profunda y precisa, se recomienda utilizar un cepillo de dientes viejo. Su punta estrecha permite llegar a todos los rincones del aparato. Un paño húmedo o una toalla de papel es todo lo que necesita para eliminar cualquier residuo.

Limpiar el cajón de la lavadora

Para proteger la colada, es necesario limpiar el pequeño cajón de la lavadora donde normalmente se vierte el detergente. La mejor forma de limpiarlo es quitar el cajón y enjuagarlo en la ducha. Un cepillo de dientes también puede ayudar con las incrustaciones.

Si tu lavadora desprende olores desagradables, probablemente se deba a la presencia de malos residuos en el interior de las tuberías. Es importante revisarlas de vez en cuando: las tuberías dañadas, perforadas o dobladas también pueden causar malos olores, ya que no permiten que los residuos se evacuen.

A veces, el olor también puede proceder de un sifón con fugas o dañado. Nada grave, basta con sustituirlo por un sifón de válvula seca.

¿Cómo se utiliza el bicarbonato de sodio?

Al igual que el vinagre, el bicarbonato de sodio es un potente limpiador natural. Tiene propiedades notables: es un excelente eliminador de cal y moho. Con una simple mezcla, puede limpiar y desinfectar su lavadora a la vez que neutraliza los malos olores. Basta con añadir 2 cucharadas soperas de bicarbonato a cada ciclo de lavado.

También actúa como un excelente suavizante y blanquea la ropa amarillenta. Por si fuera poco, el bicarbonato también es un excelente medio para evitar que los colores pierdan su brillo y viveza.

Por último, es muy útil para limpiar la propia lavadora y evitar la acumulación de cal. Una curiosidad: las pastillas de lavavajillas también pueden ser útiles para las lavadoras: estas pequeñas pastillas solubles pueden limpiar el interior de nuestra lavadora.