Detienen en Tenerife a un padre que intentaba huir dejando a su hijo en la isla

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tenerife a un ciudadano extranjero acusado de un presunto delito de abandono de menores, tras una investigación iniciada cuando un menor indocumentado fue localizado asegurando haber llegado solo en patera.

El menor acudió inicialmente a dependencias policiales acompañado por dos adultos que afirmaban habérselo encontrado solo en una parada de guaguas. Sin embargo, los agentes comprobaron posteriormente que el menor había entrado en España a principios de octubre en un vuelo procedente de Casablanca, viajando con pasaporte válido y visado Schengen, en compañía de su propio padre, extremo que él mismo confirmó más tarde.

Menor extranjero no acompañado

La investigación determinó que el padre tenía previsto abandonar la isla tomando un vuelo a Sevilla, dejando al menor en Tenerife para que fuese tutelado como Menor Extranjero No Acompañado (MENA). El dispositivo policial activado permitió detenerlo en el aeropuerto en el momento del embarque, donde se encontraba nuevamente junto a los dos hombres que previamente lo habían acompañado a comisaría y que, según las pesquisas, colaboraban en el plan.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial y se enfrenta a cargos por abandono al haber intentado dejar a su hijo solo y en situación de desamparo en territorio español.