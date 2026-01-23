Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un español que trabaja como enfermero en Australia revela su sueldo: "Parece mentira, pero no lo es"

Cada día más jóvenes se mudan a otros países en busca de un sueldo digno

Álex, enfermero en Australia.

Andrea Riera

Las redes sociales se han convertido en mucho más que plataformas de entretenimiento. Existen muchos tipos de creadores de contenidopero uno de los que están ganando más fuerza son aquellos que explican su día a día tras mudarse a otro país.

Álex, conocido en redes sociales como @losathenurse, es un español que vive en Australia desde hace un año. En sus redes sociales muestra cómo es su vida allí, sobre todo en el tema laboral.

Amplia oferta de trabajo

El joven trabaja como enfermero en Ahpra & National Boards, la agencia reguladora de profesionales de la salud en Australia, y asegura que el país ofrece una mejor calidad de vida laboral. Entre las ventajas destaca la relación enfermero-paciente, los descansos más regulados y un salario significativamente superior, lo que permite un ahorro considerable.

Además, señala que la posibilidad de especialización y ascenso profesional es mucho mayor que en España, gracias a la amplia oferta de especialidades y oportunidades de progresión dentro del sistema sanitario australiano.

Sin embargo, Álex advierte sobre algunos desafíos de adaptarse al nuevo entorno, como la distancia con familiares y amigos, la barrera del idioma y la necesidad de certificados específicos para realizar muchas tareas que en España forman parte de la práctica habitual de un enfermero.

Pago por semana

A pesar de estas dificultades, asegura que el sueldo es elevado, aunque depende de varios factores: "Depende de si trabajas en un servicio público o privado, tu rotatorio, años de experiencia, el estado en el que estés trabajando y lo más importante, si estás trabajando con un contrato full-time o casual".

El joven explica que él trabajó en una residencia con contrato full-time y que cobraba por quincena. Sin embargo, actualmente trabaja en una agencia de enfermería en Cairns con un contrato casual y cobra por semana.

"La semana que más cobré fueron 3.000 dólares netos. Parece mentira, pero no lo es. Como verás, la capacidad de ahorro es brutal y puedes darte el gusto de viajar, hacer escapadas de fin de semana trabajando cuatro días a la semana", declara.

