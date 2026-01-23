Un español que trabaja como enfermero en Australia revela su sueldo: "Parece mentira, pero no lo es"
Cada día más jóvenes se mudan a otros países en busca de un sueldo digno
Andrea Riera
Las redes sociales se han convertido en mucho más que plataformas de entretenimiento. Existen muchos tipos de creadores de contenido, pero uno de los que están ganando más fuerza son aquellos que explican su día a día tras mudarse a otro país.
Álex, conocido en redes sociales como @losathenurse, es un español que vive en Australia desde hace un año. En sus redes sociales muestra cómo es su vida allí, sobre todo en el tema laboral.
Amplia oferta de trabajo
El joven trabaja como enfermero en Ahpra & National Boards, la agencia reguladora de profesionales de la salud en Australia, y asegura que el país ofrece una mejor calidad de vida laboral. Entre las ventajas destaca la relación enfermero-paciente, los descansos más regulados y un salario significativamente superior, lo que permite un ahorro considerable.
Además, señala que la posibilidad de especialización y ascenso profesional es mucho mayor que en España, gracias a la amplia oferta de especialidades y oportunidades de progresión dentro del sistema sanitario australiano.
Sin embargo, Álex advierte sobre algunos desafíos de adaptarse al nuevo entorno, como la distancia con familiares y amigos, la barrera del idioma y la necesidad de certificados específicos para realizar muchas tareas que en España forman parte de la práctica habitual de un enfermero.
Pago por semana
A pesar de estas dificultades, asegura que el sueldo es elevado, aunque depende de varios factores: "Depende de si trabajas en un servicio público o privado, tu rotatorio, años de experiencia, el estado en el que estés trabajando y lo más importante, si estás trabajando con un contrato full-time o casual".
El joven explica que él trabajó en una residencia con contrato full-time y que cobraba por quincena. Sin embargo, actualmente trabaja en una agencia de enfermería en Cairns con un contrato casual y cobra por semana.
"La semana que más cobré fueron 3.000 dólares netos. Parece mentira, pero no lo es. Como verás, la capacidad de ahorro es brutal y puedes darte el gusto de viajar, hacer escapadas de fin de semana trabajando cuatro días a la semana", declara.
- Investigan a una persona en Burriana para certificar como destruidos 18 vehículos de la dana de Valencia sin haberlos tratado
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
- La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura
- La fiesta de un pueblo de Castellón que sigue reuniendo a todo el vecindario
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
- Un pueblo de Castellón busca gestor para dar una nueva vida al cámping y su bar-restaurante
- La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
- Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara