Paga 1.000 euros por un curso con Llados, y se queda sin dinero para comprar en el súper
Llados es el conocido coach motivacional que triunfa en TikTok y dispone de cursos que cuestan 1.000 euros
David Cruz
'Equipo de investigación' ya habló largo y tendido sobre Llados, el famoso coach motivacional español que triunfa en TikTok con su adinerado estilo de vida en Miami al mismo tiempo que critica a aquellos que no luchan por sus objetivos como él hace. Son miles los fans con los que cuenta Llados, pero la situación se está volviendo tan peligrosa, que nos llegan historias como la de este seguidor que se ha quedado sin poder comprar en el supermercado por pagar su curso de 1.000 euros.
El vídeo se ha viralizado en Twitter (X) rápidamente porque en él, el fan de Llados se burla de lo que le ha ocurrido: tiene la cuenta bancaria a 0 euros y no ha podido comprar en el supermercado porque ha pagado el curso motivacional de su ídolo, que cuesta 1.000 euros. Sin embargo, está contento con haber tomado esta decisión porque le ayudará a desarrollarse personalmente.
Curso 'motivacional'
"Tenía 1.600 euros este mes. 1.000 euros los invertí en Llados, después pagué la habitación, otros 300, más la compra, más el programa que tengo de coaching y tal... pues 'ale', a día 26 me he quedado en cero", explica entre risas el seguidor de Llados.
Pese ser un problema grave, parece que los seguidores de Llados prefieren el curso a poder vivir con tranquilidad: "cada fin de semana era fiesta, borrachera sin control. Cada vez que salía de fiesta iba por los suelos inconscientes totalmente... A día de hoy no tengo complejos, hablo a la cámara sin preocupaciones, sin miedo a lo que la gente piense de mí", explicó Javier a las cámaras de 'Equipo de investigación'.
