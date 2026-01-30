Sorpresa al conocer cuál es la comunidad autónoma más querida de España

España cuenta con 17 comunidades y dos ciudades autónomas muy diferentes entre sí. Es por esto que los españoles preferimos unas comunidades por encima de otras. La gastronomía, los paisajes, la personalidad de la gente que vive en las diferentes ciudades, son algunos de los factores que se tienen en cuenta para elegir entre comunidades.

Electomanía ha realizado un estudio para conocer la opinión de los españoles al respecto de cuál es la comunidad autónoma más querida. Se han encuestado a más de 1.500 personas y estos han sido los resultados.

Asturias se ha posicionado como la autonomía más querida por los españoles con un 7,9 sobre 10. De hecho Galicia, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Aragón le siguen muy de cerca. Por otro lado, las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla se encuentran en el final de la clasificación, con un 5,5 de valoración.

Clasificación definitiva del ranking

En la encuesta también se aclara cuál es el vecino internacional favorito de los ciudadanos españoles, entre los que se encuentran Marruecos, Andorra, Reino Unido, Portugal, Gibraltar y Francia. Según el estudio, Portugal se alza como el vecino más querido con una nota media de 8 sobre 10, seguido de Andorra y Francia. Maruecos se lleva el último puesto con una nota de 4 de media.