El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes

El parque hinchable más grande del mundo llega a Málaga con 5.000 metros cuadrados de "diversión para todos los públicos", con toboganes, rocódromo y tirolinas, disponibles para usuarios "de entre 0 y 99 años".

Así será Fun Street Park Málaga, un parque hinchable que se instalará desde este jueves en Málaga Forum, en la carretera de la Azucarera Intelhorce 7-9.

Fun Street Park Málaga, el parque hinchable más grande del mundo

Este parque hinchable que se ha convertido en el más grande del mundo al ofrecer más de 5.000 metros cuadrados cuenta con un espacio pionero en el que niños y adultos podrán disfrutar de cuatro áreas de juego diferenciadas.

En todas ellas, los visitantes podrán poner a prueba su habilidad con paredes ninja, carreras de obstáculos, saltos, pistas americanas, circuitos de destrezas y toda clase de juegos diseñadas para "público familiar, juvenil y corporativo".

Precios de las entradas y acceso gratuito para los más pequeños

La inauguración de este espacio se llevará a cabo este jueves de 12.00 a 14.00 horas, mientras que las actividades continuarán el viernes, sábado y domingo con un precio especial de 13 euros para las primeras 2.000 personas que reserven su entrada

El precio para el resto de jornadas se sitúa en 16 euros tanto para quienes quieran acudir al parque hinchable como para quienes prefieran hacer uso del rocódromo y la tirolina.

Los menores de tres años, por su parte, no necesitan entrada y pueden acceder a la zona infantil completamente gratis, mientras que los menores de 12 años siempre tienen que ir acompañados por un adulto.

Horarios y sesiones del parque hinchable

Este parque estará abierto de jueves a domingo con distintas sesiones, que serán a las 17.30 y a las 19.00 horas los jueves y viernes, y a las 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30 y 19.00 horas los fines de semana. En cada una de estas sesiones, los visitantes podrán disfrutar de 80 minutos de "juegos, saltos y diversión".

"Fun Street Park nace con el objetivo de ampliar la oferta de ocio contemporáneo de la ciudad, integrando deporte y experiencias participativas en un entorno abierto y accesible para todos los públicos", aseguran desde este negocio, que reclama a los usuarios acudir con calcetines para poder hacer uso de su gigantesco parque hinchable.