¿Quién es el castellonense con más seguidores en redes? El ranking de los 20 influencers que arrasan en 2026

El panorama de la influencia y el entretenimiento en España tiene un sello indiscutible y es el de la provincia de Castellón. Lo que empezó con casos aislados de éxito se ha transformado en un fenómeno generacional sin precedentes, donde la autenticidad y la creatividad de nuestra tierra conectan con millones de personas cada día y seguro que muchos te sorprenden.

A continuación te mostramos los 20 perfiles de nuestra provincia con más seguidores en redes sociales, ordenados de mayor a menor cantidad de seguidores.

1. Frank Ramírez - @bysTaXx

Frank Ramírez es uno de los pioneros de gaming en España. Cuenta con 7,85 millones de suscriptores en su cuenta de YouTube enfocada a los gameplays de Minecraft, además tiene 5,79 millones de suscriptores en su cuenta principal y 2 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Es originario de Borriol y a pesar de todos sus años de trayectoria sigue siendo un referente de la "vieja escuela" que ha sabido mantenerse vigente.

2. Miguel Ángel Silvestre - @miguelangelsilvestre

El actor Miguel Ángel Silvestre es el castellonense más internacional de nuestra tierra, exactamente de Benicàssim. Conocido por sus papeles en Velvet, Sense8 y Sky Rojo, alberga 4,6 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose así en la segunda persona de Castellón con más fans. Su perfil mezcla su faceta profesional con su pasión por el surf y el amor por su tierra.

3. Roberto Bosquet - @chefbosquet

Roberto Bosquet es cocinero, bombero y triatleta, y es originario de Vila-real. Además de ser el creador de "Fast Food Saludable" y autor de varios libros, es socio del famoso restaurante Naked & Sated. Ocupa el tercer puesto de esta lista, reuniendo a 2,8 millones de seguidores en Instagram, donde sus recetas sin harinas refinadas ni azúcares son virales.

4. Iván Balaguer - @DoctorePoLLo

Es creador de contenido de entretenimiento y humor, se llama Iván Balaguer y es de la capital de nuestra provincia, Castelló. Se dio a conocer por sus retos y vídeos dinámicos en YouTube enfocados mayoritariamente al fútbol, y gracias a ello, hoy logra tener a 2,61 millones de suscriptores en su canal de YouTube y a 263 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

5. Violeta Mangriñan - @violeta

Se llama Violeta Mangriñan, es natural de la Vall d'Uixó y es una de las mayores influencers de estilo de vida y moda en España. Ha convertido su día a día y su marca personal en un referente para millones de personas, consiguiendo así a 2,5 millones de seguidores su Instagram.

6. Cristóbal Ibáñez - @torosenespaña

Este canal está especializado en la cultura taurina, concretamente en los festejos populares de "bous al carrer" y está liderado por Cristóbal Ibáñez, un vecino de la localidad de la Vall d'Uixó. Es la comunidad más grande de esta temática, ya que reúne ni más ni menos que a 1,17 millones de suscriptores en YouTube, generando un gran impacto en la provincia de Castellón y en toda España.

7. Jordi Carda - @mundotaurino_

Pisándole los talones al puesto anterior de esta lista, encontramos a este joven de Betxí que ha convertido su pasión en un fenómeno de masas. A través de su canal "Mundo Taurino", Jordi Carda se ha consolidado como un referente imprescindible para los amantes taurinos de los festejos populares, sumando la enorme cantidad de 1,14 millones de suscriptores en YouTube. Gracias a una producción audiovisual impecable, Jordi logra trasladar la adrenalina de la plaza y las calles a la pantalla, llevando els "bous al carrer" a otro nivel.

8. Isa y Raúl - @arrocesconestilo

Isa es de Almassora, Raúl de Córdoba, viven en Castelló y juntos forman el mejor equipo. A través de su cuenta de Instagram enseñan a cocinar arroces exquisitos, entre otras recetas, a muchísima gente, concretamente a 964 mil personas que les siguen a día de hoy. Juntos han logrado convertir su perfil en la cuenta de referencia para todos los amantes de la buena cocina.

9. Rocío Vidal - @lagatadeschrödinger

Rocío Vidal es divulgadora científica y periodista de Castellón, concretamente de Benicàssim. Se dedica a combatir la pseudociencia y fomentar el pensamiento crítico, a través de su canal de YouTube el cual alberga ya a 956 mil seguidores. Con un estilo directo, divertido y muy riguroso, analiza desde temas de salud hasta fenómenos sociales, logrando que el pensamiento crítico sea atractivo para casi un millón de personas.

10. Cristian del Valle - @cristiandelvalleo

La frescura y el ingenio definen a Cristian del Valle, un creador de Castelló que ha sabido leer perfectamente el lenguaje de las redes sociales y gracias a eso, cuenta con 582 mil seguidores en Instagram y con 1,2 millones en TikTok. Especializado en el humor cotidiano, sus sketches sobre situaciones de pareja, amigos y familia se vuelven virales en cuestión de minutos.

11. Carlos Latre - @carloslatre

El castellonense más polifacético y querido a nivel nacional, se llama Carlos Latre, nació en Castelló y no solo es el mejor imitador de España, sino un artista total que lleva el nombre de su tierra por bandera. En su Instagram, además de reunir a 582 mil seguidores ofrece una visión de sus giras por los teatros de todo el país, sus increíbles transformaciones de personajes y momentos divertidos detrás de cámaras de los grandes shows de televisión.

12. Laura Álvarez - @lapediatralaura

Se llama Laura Álvarez, es de Vila-real y se ha convertido en la guía de confianza para miles de familias. Ha logrado reunir a 461 mil seguidores en su Instagram, a través de un contenido práctico y basado en la evidencia médica, resolviendo las dudas más comunes sobre la salud infantil, el desarrollo y la crianza. Su tono empático y profesional la sitúa como una de las voces más respetadas de la "comunidad de padres" en el entorno digital.

13. Álvaro Lafuente - @guitarricadelafuente

Directamente desde Benicàssim, Álvaro Lafuente ha revolucionado la escena musical española convirtiéndose en el cantante favorito de muchos y muchas. A día de hoy tiene 444 mil seguidores en Instagram, pero lo que es aún más increíble son sus 2 millones de oyentes mensuales en Spotify. Con una voz única y una sensibilidad que parece de otra época, este artista ha pasado de grabar canciones en su habitación a llenar recintos y a experimentar en otros sectores culturales, como en el cine, participando en la película 'La bola Negra' de Los Javis o en la moda, siendo el icono de Dior en la semana de la moda de París.

14. Elena Ortega - @misswinter

Elena Ortega es una auténtica "cazadora de momentos" y es de Castelló. Su perfil de Instagram con 429 mil seguidores, es un viaje visual por los rincones más mágicos del planeta, siempre con una estética muy cuidada y artística. Sus fotografías son composiciones que cuentan historias, lo que la ha llevado a ser una de las creadoras de contenido de travel y fotografía más influyentes internacionalmente, llegando incluso a ser reconocida por la revista Forbes en la lista de The Best Influencers 2019.

15. Mikel Boisset - @mikelboisset

Mikel Boisset es de Benicàssim y es el aventurero por excelencia de esta lista. Especializado en contenido de viajes y lifestyle, su perfil de Instagram es una ventana a los rincones más espectaculares del mundo y gracias a eso ha logrado reunir a 401 mil seguidores. Lo que realmente lo diferencia es su capacidad para crear vídeos que parecen auténticas producciones cinematográficas, cuidando cada plano al detalle.

16. Jennifer Baldini - @jenniferbaldini97

Se llama Jennifer Baldini, es de Betxí y es una figura relevante en redes, sobre todo en Instagram, donde tiene 383 mil seguidores. Tras su paso por programas de televisión de gran audiencia como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' o 'Volverte a Ver' ha sabido gestionar su popularidad para convertirse en una influencer de moda, cuidado personal y viajes de lujo.

17. Samuel Martínez - @samuelmb1991

Este creador castellonense, concretamente de Segorbe, es un auténtico mago de la edición y los efectos visuales y se llama Samuel Martínez. Lo que mucha gente no sabe es que, detrás de esos vídeos tan elaborados, Samuel es profesor de Educación Primaria. Esta faceta pedagógica está muy bien representada en su Instagram donde ya tiene 369 mil seguidores, en la red social se puede ver la creatividad y el ingenio que pone en cada una de sus producciones, donde interactúa en su gran mayoría con personajes de Disney.

18. Alex Boisset - @alexboisset

Alex Boisset es un joven de Benicàssim que destaca por un contenido audiovisual impecable, como el de su hermano Mikel. Más allá de su faceta como influencer, Alex ha dado el salto al mundo empresarial como cofundador de B3tter Foods, una marca enfocada en la alimentación saludable. Su perfil de Instagram seguido ya por 352 mil seguidores, es el equilibrio perfecto entre el estilo de vida mediterráneo y el mundo del emprendimiento, conectando con una comunidad que valora tanto la estética como el bienestar.

19. Julia y Natalia - @organiza_de_diez

Detrás de esta exitosa cuenta encontramos a Julia y Natalia, dos castellonenses que se han convertido en las reinas del orden y la organización del hogar con trucos prácticos, visuales y muy fáciles de aplicar. Han logrado en Instagram que 331 mil seguidores se enganchen a sus consejos para mantener una casa impecable, ya que su perfil es pura inspiración para quienes buscan mejorar su estilo de vida a través del orden.

20. Gal·la Mora - @gal·law

Tras su paso por La Isla de las Tentaciones, Gal·la Mora, originaria de Alcora, ha sabido construir una marca personal en el mundo digital. Su contenido se centra principalmente en la moda, consiguiendo formar una comunidad en Instagram de 276 mil seguidores y convirtiéndose en un escaparate publicitario muy potente para grandes marcas.

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En definitiva, este listado confirma que Castellón es una potencia creativa capaz de destacar en cualquier sector. Desde la música y el humor hasta la ciencia, la salud y el orden, estos 20 creadores no solo acumulan millones de seguidores, sino que proyectan el talento y la versatilidad de nuestra provincia al resto del mundo.