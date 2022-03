La vida de 'el Toni' en su casa de Castelló: peluquero particular y "demasiadas sobrinas"

El Toni, el cabecilla de la secta de Vistabella desarticulada esta semana por presuntos abusos sexuales a menores y violaciones, alternaba sus estancias en la masía de la Chaparra con temporadas en una vivienda familiar de la avenida València en Castelló. Esta casa fue registrada también en la madrugada del lunes al martes para sorpresa de los vecinos de la zona. En la vivienda contigua reside Joel Delgado, que regenta una peluquería en la planta baja, Boxes by Joel Delgado. "Me llevé un susto de muerte y todavía no me lo creo. Conmigo el Toni se portaba de puta madre", explica a Mediterráneo días después de una operación que conllevó en primera instancia nueve detenidos. Este mismo viernes, y tras prestar declaración en dependencias judiciales en los últimos días, el Toni y otras dos personas han ingresado en prisión al decretarlo así la jueza del juzgado de instrucción 6 de Castelló. El resto ha quedado en libertad con medidas de alejamiento a las víctimas.

