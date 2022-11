El pasado sábado Castelló era un auténtico hervidero de gente, la música sonaba en multitud de plazas y salas de la capital, y la temperatura era de lo más agradable. Esta combinación fue perfecta para motivar a los castellonenses a salir de forma más animada en el primer fin de semana de noviembre.

Pese a que la gran mayoría de jóvenes disfrutaron de la jornada con respeto, siempre hay alguna excepción que muestra actitudes que dejan mucho que desear.

Un ejemplo de ello se vivió durante un concierto en la discoteca castellonense 'Santos'. La noche reunía todos los ingredientes para ser especial, tanto por el ambiente ya mencionado anteriormente, como por el artista que protagonizaba el cartel de conciertos de la noche.

Se trata de Danny Romero, un popular cantante canario que cuenta con canciones y colaboraciones muy escuchadas en nuestro país, de hecho, algunos de sus temas acumulan más de 75 millones de reproducciones.

Una agresión cambió el rumbo de la noche

Mientras el artista se encontraba en el escenario cantando uno de sus temas, algún espectador que se encontraba en la parte baja de la sala le lanzó unos hielos que impactaron en su cabeza.

La reacción del cantante fue en un primer momento de sorpresa y de enfado con la persona en que había protagonizado la agresión, pero segundos más tarde su indignación fue en aumento y decidió bajarse del escenario.

La reacción de Danny Romero

Posteriormente, en las redes sociales, el canario quiso hacer una reflexión sobre lo ocurrido, y en ella aprovecha también para criticar a la gente que comentó con maldad en la red social Tiktok.

Durante la reflexión, el cantante pedía respeto: "Me conozcas o no me conozcas merezco un respeto, y la gente que me viene a ver también", y además, mostraba su decepción por lo ocurrido con unas palabras poco esperanzadoras para sus fans: "No sé qué haré en 2023 os soy sincero. Pero me dan ganas de hacer poquitos eventos y adelantar mi retirada de lo público."