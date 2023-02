Dos años de cárcel por tocar a una menor y ofrecerle un trío en Castelló

La Audiencia Provincial de Castellón ha impuesto dos años de prisión por un delito de abuso sexual a menores a un castellonense que ahora tiene 28 años por manosear a una adolescente, de 16, hace ahora un año. Los hechos sucedieron en abril del 2022 en el Grau de Castelló cuando, según el documento judicial al que ha tenido acceso este periódico, el hombre caminaba por la zona del TRAM.

Al observar la presencia de la víctima y una amiga de esta se aproximó a ellas y empezó a proferir expresiones del tipo «tengo que disfrutar de la vida», «me gustan los conejitos» o «quiero hacer un trío con vosotras».

Insistencia

A continuación, el procesado les insistió a las chicas para que se sentaran junto a él en un banco, momento en que el adulto colocó la mano sobre la pierna de la víctima, lo que provocó que esta se levantara. El hombre, actuando con la finalidad de satisfacer sus instintos sexuales, empezó a tocarle por encima del pantalón los glúteos y la zona genital, apartando la niña la mano del condenado y volviendo este a tocarla.

Tras reconocer los hechos, el susodicho alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Además de pena privativa de libertad, el tribunal le impone la medida de libertad vigilada por tiempo de tres años, consistente en la obligatoriedad de someterse a un programa formativo en materia de educación sexual y también así la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad, sean retribuidas o no, que conlleve el contacto regular y directo con menores de edad.

Las costas del juicio oral han sido impuestas al condenado, quien no entrará en prisión al haberse solicitado la suspensión de la pena privativa de libertad --el condenado tenía antecedentes previos, pero no computables a efectos de reincidencia--. Así, esta concesión está supeditada a que el sentenciado no delinca en un periodo de tres años y que, además, cumpla con el programa formativo sexual antes indicado.

Las partes del procedimiento rechazaron recurrir la sentencia al tratarse de una conformidad.

Una condena idéntica

El pasado mes de diciembre la Audiencia Provincial impuso una pena de prisión idéntica por el mismo delito a otro varón, vecino de Torreblanca, que abusó sexualmente de una menor de 14 años, hija de unos amigos. El ya condenado, de 60 años, aprovechó en julio del año 2020 la ausencia de la madre de la víctima en el domicilio para acercarse a esta. Así, se sentó junto a ella en el sofá y comenzó a besarla por el cuello, mientras le tocaba el pecho, los glúteos y también los genitales, mientras le decía: «Qué buena estás para lo pequeña que eres y qué culo tienes».