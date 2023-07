La defensa denuncia una caza de brujas contra el veterinario de Castellón

La defensa del veterinario pidió este lunes la libre absolución de su patrocinado al considerar que no queda acreditada por los testigos la falsedad en documento oficial de la que se le acusa y denunció una «caza de brujas» contra él. Por su parte, la fiscalía mantuvo la acusación, de cuatro años de prisión, cinco años de inhabilitación y 10 meses de multa.

En la vista, los veterinarios inspectores de Sanidad Alimentaria que acudieron a realizar la auditoría interna el 31 de enero del 2020 testificaron que el acusado --encargado de realizar los controles antemortem y post mortem preceptivos-- no estaba en el matadero de lagomorfos de Benassal a las 5.30 pero que el sacrificio había comenzado sin él, en contra de lo preceptivo, por lo que lo paralizaron mediante acta oficial.

El sacrificio se retomó tras personarse el veterinario y una vez realizado el antemortem haciendo constar los canales intervenidos no aptos para consumo humano. Sin embargo, no pudieron confirmar que el veterinario había firmado el parte diario que ponía que ese día había estado de 6.00 a 12.00 antes de los hechos, porque no pidieron ver el documento. Varios testigos indicaron que el parte contenía datos que no podían rellenarse hasta finalizado el procedimiento. El encargado del matadero y el gerente testificaron no haber tenido quejas contra él ni que hubiera pasado antes que no se presentara.

Así las cosas, la defensa argumentó que aunque hay una inexactitud en el parte, relativo a la hora de inicio, no tiene relevancia penal al quedar probado que ningún efecto perjudicial quiso evitar, ya que el acusado debía estar antes de las cinco. También recordó que sufrió una sanción disciplinaria.