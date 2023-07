El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ratificado la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Castelló que desestimó el recurso presentado por un letrado contra la decisión del Colegio de Abogados de Castellón, que fue respaldada por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, de suspenderlo en el ejercicio de la abogacía durante tres meses y un día por la comisión de una falta muy grave, según los reglamentos que rigen dicha profesión.

Los hechos se remontan al año 2010 cuando una mujer presentó un escrito en el Colegio de Abogados de Castellón, donde comunicaba que llevaba dos años pendiente de que saliera el juicio de manutención y el letrado posteriormente sancionado «no les llamaba y que, cuando se ponían en contacto con él, les daba largas».

A raíz de esta circunstancia, la entidad colegial acordó incoar periodo de información previa contra el abogado, el cual había cobrado íntegramente los talones correspondientes a todas las fases de un asunto de familia contencioso, para el que había sido designado por el turno de oficio en defensa de los intereses de la mujer que denunció los hechos, sin haber realizado trámite judicial que diera derecho al devengo de cantidad alguna.

A la vista del procedimiento, se acordó incoar expediente administrativo disciplinario por infracción del art. 8.1.7. del Reglamento de Funcionamiento del Turno de Oficio y asistencia al detenido del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, así como por lo dispuesto en el art. 22.1.7 del Reglamento de Servicios de Defensa de Oficio del Colegio de Abogados de Castellón. Tras este trámite, el letrado en cuestión formuló escrito de alegaciones donde reconocía haber cobrado indebidamente los talones correspondientes a un turno civil completo en el que no había realizado ninguna actividad, achacándolo a un error. Así, solicitaba el archivo de las actuaciones y subsidiariamente, que se le impusiese una sanción mínima.

En el 2012, la junta de gobierno de la entidad colegial acordó imponerle una sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía de tres meses y un día por la comisión de una falta muy grave. Ante dicha decisión, el letrado sancionado interpuso recurso de alzada ante el Consejo Valenciano que lo desestimó. No conforme, interpuso recurso contencioso-administrativo ante los juzgados que, en el 2016, dictaron sentencia avalando la sanción impuesta.

Por tanto, como es un procedimiento sancionador, hasta que no sea firme la resolución no se ejecuta si se pide la suspensión. De ahí que todavía no se haya acometido, a pesar de haber transcurrido más de una década.