Un agresor sexual reincidente irá de nuevo a prisión por abusar de una menor de 13 años a la salida del colegio en les Alqueries. El hombre, que tenía 78 años cuando sucedieron los hechos, aprovechaba la menor era una niña en riesgo de exclusión para ofrecerle dinero a cambio de sexo.

La Audiencia Provincial de Castellón juzgó y condenó al hombre, como ya publicara este diario. El procesado se negó a responder a las preguntas de la fiscal y la acusación particular y solo contestó a una pregunta de su abogado defensor. Dijo no reconocer los supuestos abusos sexuales.

La adolescente recordó que conoció al investigando mientras ella vendía papeletas por les Alqueries. «El primer día me compró una y, más tarde, me pidió que lo acompañara a su casa para comprarme otra. Una vez dentro, cerró el pestillo, me levantó la camiseta y me tocó. Le dije que me dejara y no lo hizo», relató la menor, afectada. Asimismo, reveló que el adulto la amenazó para garantizar su silencio: «Dijo que si contaba algo le haría daño a mis hermanos. Yo quería contárselo a mis padres, pero quiero mucho a mis hermanos y no quería que les pasara nada malo», lamentó la joven entre lágrimas.

La víctima recordó durante el juicio celebrado que el adulto le ofrecía alcohol, cigarros y porros y que, en una ocasión, la cogió fuertemente de la mano hasta llevarla a su miembro para lograr que la niña lo masturbara. «Me dijo que moviera la mano y yo no sabía cómo. Me daba mucho asco», aseguró la denunciante.

La menor incidió en que en una ocasión él llegó a desnudarse y a tumbarla a ella sobre la cama. «Me tiró en el colchón y cuando intentó quitarme el pantalón, reaccioné. Le di una patada en sus partes y salí corriendo», dijo.

Un aviso vecinal

Una trabajadora social del Ayuntamiento de les Alqueries recordó que fue el aviso de una vecina lo que alertó a la Policía Local de lo ocurrido. «Dijo que la niña se veía con un señor, pero cuando yo le pregunté a la menor lo negó y dijo que solo iba a pasear al perro del hombre», apuntó esta testigo.

El mismo hombre había sido ya condenado en el año 2003 por, entre otros delitos, una tentativa de agresión sexual, tal y como recoge la sentencia del Supremo. Este diario ya publicó ayer la ratificación del Supremo respecto a una condena de cinco años por otros abusos a un menor de tan solo seis años. Quien los cometió fue su propio tío.