Un conductor estampa su coche en Castelló: "Ha podido ser una tragedia; es un milagro que no haya heridos"

Susto mayúsculo el que han sufrido esta noche los vecinos de la Avenida Almassora de Castelló. Ha sido sobre las 21.30 horas cuando un vehículo de grandes dimensiones se ha estampado contra unos contenedores, saltando posteriormente a la misma acera.

“Ha podido ser una tragedia porque acababa de pasar una familia y éramos muchos los que estábamos paseando en ese punto en ese momento”, han trasladado a este periódico los testigos, aún con el miedo en el cuerpo. “A algunos nos ha dado un ataque de ansiedad, pero otros más íntegros han reaccionado y se han dirigido al coche, donde el conductor pretendía arrancar otra vez y largarse porque estaba muy perjudicado”, aseguran.

Después de llamar a la policía, que se ha personado en el lugar de los hechos, los testigos han comprobado como “el conductor no se tenía ni en pie”. Estas mismas fuentes aseguran que “le han hecho el control de alcoholemia y ha dado positivo por mucho. La verdad es que estaba muy perjudicado; como ido”.

Lamentan las mismas fuentes que “era un coche grande que por suerte no iba a mucha velocidad porque no han saltado ni los airbags; parece que se hubiera dormido, pero a esa hora con tanta gente podría haber matado a alguien; es un milagro que no haya heridos”.