Agricultores de Castellón reclaman 57.700 euros de clemenules ‘robadas’

Cuatro miembros de una misma familia se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial --y volverán a hacerlo este jueves-- para enfrentarse a penas que oscilan entre los tres y los siete años de prisión por un delito continuado de estafa y otro de frustración de la ejecución en la compraventa de clemenules. Según sostienen la Fiscalía y las víctimas --una docena de agricultores de Castellón-- el principal acusado y sus familiares les compraron sus cítricos, acordando un precio y llevándoselos en camiones para exportarlos, sin que los pequeños productores vieran nunca «ni un duro». En total, el dinero que dejaron de percibir ascendería a 57.700 euros.

Falta de memoria

El principal de los acusados dijo ayer no recordar la gran mayoría de los hechos que le atribuyen las acusaciones y sucedieron, presuntamente, entre 2013 y 2014. «Tengo casi 80 años y de esto hace mucho tiempo», comenzó a decir el procesado, que constituyó varias empresas con sus hijos para la comercialización de naranjas y se dedicó «casi toda la vida» a ello, como reconoció ante el tribunal.

«No conozco a nadie de los que me han denunciado ni les he comprado ni una naranja. La campaña de aquel fue muy mal, la clemenules no se podía exportar y caímos en picado. Nos quedamos sin nada y lo poco que nos quedó lo destinamos a comer y a salir adelante», sostuvo el empresario. A preguntas del fiscal, aseguró que «la fruta nos la entraban los agricultores a la fuerza en nuestro almacén» y trasladó la responsabilidad de lo que ocurriera a un corredor.

En el banquillo se sentaron también una de sus hijas y una de sus nietas. La primera, con cargo en la empresa y quien supuestamente firmó documentos, dijo que ella «solo limpiaba» las oficinas, que no tenía estudios y que no se «enteraba» de nada. Por su parte, la nieta afirmó que en 2013 ella era menor y que no tenía conocimiento de nada. «Si tu padre te dices que firmes una cosa, firmas», afirmó.

La cuarta acusada también se desvinculó de las acusaciones y dijo que ella solo era «ama de casa».

"Ninguno de nosotros hemos cobrado nada"

La versión ofrecida por los afectados fue, sin embargo, muy distinta. Afirmaron que el principal acusado iba a los huertos, veía la clemenules y se la quedaba. «Pactamos un precio de 27 centímos y mandó unos camiones para recogerla. Ninguna de todas las personas que estamos aquí hoy hemos cobrado nada», dijo un hombre.

«Su hija firmó por lo menos cuatro partes de compra delante de mí», contó un perjudicado, quien señaló que «un día desaparecieron del almacén». El juicio continúa hoy en la sección Primera, con tetsigos y peritos.