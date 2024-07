Vecinos del Grau sufren «violencia gratuita» y exigen más vigilancia

Vecinos del Grau afectados por la oleada de robos en vehículos del pasado fin de semana, como recogió ayer Mediterráneo, denuncian la escalada de violencia en las inmediaciones del Pinar y de actos vandálicos por las noches. Los afectados por los asaltos a vehículos estacionados en las avenidas Ferrandis Salvador e Interior, que son más de una docena, lamentan daños que llegan hasta los 3.000 euros y afirman que «no se trata de un hecho aislado», por lo que solicitan más vigilancia policial.

«En el caso de mi coche, me tiraron una piedra de grandes dimensiones. No solo hizo añicos el cristal, sino que provocó múltiples desperfectos en el interior. La broma sale por 3.000 euros y, encima, ni siquiera robaron nada del interior. Tiraron la documentación por el suelo y no se llevaron nada. Es una violencia gratuita», reprueba Jose, uno de los denunciantes. En su caso, perdió la jornada del lunes entre el aviso a su compañía aseguradora, las conversaciones con la policía, la interposición de la denuncia y la visita al taller.

También tiene quejas respecto a la interposición de la denuncia y es que se quedó muy sorprendido cuando la Policía Nacional le dijo que tenía que llevar él mismo el coche hasta la comisaría para que lo inspeccionaran. «Estaba todo lleno de cristales y tuvimos que poner unas toallas en los asientos para no cortarnos y conducir hasta allí; tocando, además, lo menos posible para no contaminar la escena», cuenta aún sorprendido.

Imagen del interior de uno de los vehículos afectados por los hechos del Pinar. / MEDITERRÁNEO

"Son pandillas muy jóvenes; hay incluso menores"

Para Jose, esta es la gota que colma el vaso. Propietario de un apartamento junto al Pinar, dice que son «constantes» los saltos de vallas a propiedades privadas para bañarse en pisicinas durante la noche. «Son pandillas de chavales muy jóvenes, incluso algunos son menores. Van a pie, osea que son residentes en la zona del Grau. Da la sensación de que no se patrulla lo suficiente porque, si no, estas cosas no pasarían. La policía debería poner fin a estos comportamientos porque los vecinos ya estamos hartos», reivindica.

Los investigadores de delitos contra el patrimonio de la Policía Nacional han iniciado las correspondientes averiguaciones para dar con los autores de los hechos, quienes más que robar objetos del interior de los turismos pretendían llevar a cabo actos vandálicos. Los casos se dieron en la madrugada del domingo al lunes en una zona que pertenece a la autoridad portuaria, que cuenta con una patrulla que vigila por las noches. Además, la Policía Local cubre la zona del Grau y la Policía Nacional tiene la competencia de investigación.