Absuelto de maltratar, vejar, violar y hacer abortar a su mujer en Castellón

Absuelto de todos los delitos por los que venía siendo acusado. La Audiencia Provincial de Castellón no considera suficientemente acreditado el maltrato, las vejaciones y las agresiones sexuales alegadas por una mujer y por las que pedía una condena de prisión para su exmarido y padre de sus dos hijos, vecino de la Vall d’Uixó.

Aunque la mujer relató supuestos episodios de violencia machista vividos durante una década, los magistrados afirman que solo se ha acreditado «mala relación» entre las partes y «muchas discusiones», pero no los hechos denunciados. Como contara este diario tras la celebración del juicio, la mujer dijo que su expareja le espetaba: «te quedarás embarazada cuando a mí me dé la gana porque eres mía era suya». «Una vez me di cuenta de que no llevaba condón y le dije que parara, que así no quería; pero no me hizo caso. Muchas veces lo hacíamos sin querer yo, pero al final accedía por miedo y por no oírlo», declaró ella, protegida tras un parabán. Asimismo, la víctima aseguró que en una ocasión se sintió «obligada» a abortar.

Él, por su parte, lo negó todo en un breve interrogatorio, ya que solo contestó a su defensa.

La sentencia de la Audiencia incide en que ya existe una sentencia absolutoria anterior, aunque recuerda que la absolución previa no implica necesariamente una segunda absolución en este caso.

El contenido de la sentencia

«No ha quedado acreditado para esta sala los actos de violencia física y psíquica capaces de constituir un delito de maltrato habitual», dice el tribunal en referencia a unos hechos por los que la Fiscalía solicitaba dos años de prisión. La acusación particular pedía mucho más, doce y medio, por distintos episodios de violencia sexual.

A ojos de los jueces, tampoco queda demostrado un comportamiento que atente de forma grave a la paz familiar y que se traduzca en un ambiente de dominación y temor sufridos por la familia.

La sentencia incide en que las versiones han sido «contradictorias» respecto al hecho de darle dinero a la mujer y ponérselo en su mesita de noche tras mantener relaciones sexuales.

Por lo que respecta a las valoraciones forenses, los peritos concluyeron que la mujer «tiende a considerar que no vale nada», llegando a sentirse «insignificante», presentando sintomatología depresiva reactiva y sentimiento de estar atrapada en un sentimiento de desprecio hacia ella».

«Ha quedado acreditado que había discusiones y gritos, pero nada se ha concretado en el tiempo respecto al resto de acusaciones, por lo que la imprecisión es total y no puede dictarse sentencia condenatoria», dice el tribunal.

