Saltan las alarmas en Castellón: un incendio sorprende cerca del riu Millars

Saltan las alarmas en Castellón. Hace apenas unos minutos se ha iniciado un incendio de vegetación en Almassora, concretamente en el cauce del riu Millars.

Galería de imágenes: Incendio vegetal en Almassora / Gabriel Utiel

Tal y como han informado desde la cuenta de X (antiguo Twitter) de Bombers Dipcas, en la zona está trabajando dos dotaciones, así como también se ha utilizado un helicóptero con UBF helitransportada, ya que hay una zona del incendio que está pegada al río y no se puede acceder con el camión. El objetivo es que las llamas no vayan a más para que no afecte a más vegetación ni alcance la carretera.

Se desconoce el origen del mismo, aunque las altas temperaturas que están azotando a la provincia estos días hacen que la posibilidad de incendios sea muy alta.