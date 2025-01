Arde el vehículo de una mujer en Burriana: "Salía de comprar y apenas he tenido tiempo de parar y salir del coche"

Un vehículo ha quedado completamente calcinado este jueves en la avenida Cardenal Vicent Enrique i Tarancó de Burriana.

Los hechos se han producido poco después de las 13:00 horas, cuando una mujer, propietaria del automóvil, ha salido de un establecimiento comercial y ha notado que comenzaba a salir humo.

Alarmada, la conductora ha detenido el vehículo rápidamente y se ha alejado del mismo mientras las llamas se propagaban con rapidez. La propietaria ha observado la escena desde la distancia con una mezcla de nervios y resignación.

Los bomberos han sido alertados y han acudido con rapidez al lugar de los hechos, donde han logrado sofocar el incendio y evitar que las llamas provocaran más daños en la zona. Gracias a la rápida actuación, no se ha reportado daños a otros vehículos cercanos.

El testimonio de la mujer

En declaraciones a Medi TV, la mujer ha relatado los tensos momentos vividos y ha expresado su impotencia al ver cómo el fuego consumía su coche en cuestión de minutos: "He salido de comprar y he notado olor, me ha dado el tiempo justo para parar en seco y ver como el coche se incendiaba"

Las causas del incendio aún no han sido confirmadas, pero todo apunta a un fallo técnico en el vehículo. La intervención de los servicios de emergencia ha permitido que la situación no pasara a mayores.