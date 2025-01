La agresión sexual a un niño puede acabar en 7 años de cárcel en Castellón

Un joven de 26 años se enfrenta a una pena de siete años y medio de cárcel por la presunta agresión sexual a un menor de diez años en un parque de Castellón. Los hechos sucedieron en junio del 2020 y, desde entonces, el acusado permanece en prisión provisional.

El juicio por estos hechos se celebrará el próximo día 20 de enero en la sección Segunda de la Audiencia Provincial, que sentará en el banquillo a un hombre acusado de pederastia. Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, los hechos tuvieron lugar sobre las 21.00 horas. Encontrándose el agresor en un parque y con el propósito de satisfacer su deseo sexual, se acercó a la víctima, a quien conocía del municipio.

Según el mismo relato de hechos, el adulto convenció al menor de edad para que lo acompañara a una zona más retirada, alejado de la vista de sus padres.

Una vez allí, adoptó una conducta sexual con el pequeño, indicándole que le realizara distintas prácticas, a lo que la víctima accedió, atemorizada. Una vez satisfecho su ánimo libidinoso, advirtió al niño de que no debía contar nada a nadie de lo sucedido. En este mismo sentido, le indicó al menor que era un «secreto», abandonando después el lugar de los hechos.

Educación sexual

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita una orden de alejamiento para que el presunto pederasta no pueda acercarse a menos de 500 metros de su víctima ni comunicarse con ella por ningún medio. Asimismo, aboga por que el acusado se someta a programas de educación sexual y que no pueda desarrollar ninguna actividad con menores (sean o no retribuidas), que conlleven contacto regular con menores, durante 15 años.

En el apartado de la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita para la víctima el pago de 5.000 euros en concepto de daños morales. De igual modo, pide que el acusado pague las costas procesales.

Otro caso tres días después

Este no es el único juicio por delitos sexuales cometidos contra menores que celebra la Audiencia Provincial este mes. El día 23, la misma sección juzga a un padrastro que, supuestamente, aprovechó los momentos a solas con la hija de su pareja para abusar sexualmente de la víctima, cuando esta tenía entre 11 y 15 años.

El adulto entraba en la habitación de la niña cuando dormía y también en el baño, ofreciéndole dinero si realizaba ciertas prácticas sexuales. En ocasiones, le pedía que le diera besos en los labios y le tocaba los pechos.

Según el relato del Ministerio Público, estos abusos sucedieron de forma continuada durante seis años. La Fiscalía pide una indemnización de 6.000 euros para la menor afectada.