«Me violó en un parking. Quise huir y pedir ayuda, pero no había nadie»

Una mujer ha relatado este martes ante la sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón la presunta violación que sufrió en el parking de la plaza Juez Borrull de la capital en junio del 2023. Tras una larga noche de fiesta y estando la víctima embriagada, un varón (al que ya había visto esa misma madrugada en una discoteca) la abordó en la calle y se ofreció a llevarla.

La denunciante, que vivía en Almassora, estaba afectada por la ingesta de alcohol y no tenía claro dónde estaba la parada de autobús para ir a dicha localidad. El hombre, supuestamente, le hizo creer que tenía el coche aparcado en el parking y la acercaría a su vivienda. «Estando esa noche en las inmediaciones de la discoteca, ese mismo hombre ya me ofreció un cigarrillo y me propuso que me fuera con él. Le dije que no lo conocía de nada y lo rechacé. Cuando después lo volvió a ver en el centro, le dije: ¿me estás siguiendo?», comenzó a explicar la víctima.

El testimonio de ella

La mujer ha recordado que, tras mucho insistir, ella aceptó que la acercara a casa. «Cuando bajamos las escaleras del aparcamiento, vi que no había coches y me extrañó, pero él me dijo que lo siguiera, que lo tenía al fondo», ha relatado la afectada. El acusado le hizo entonces una seña a la mujer, dándole a entender que quería tener sexo. «Sentía mucho miedo. Allí abajo no había nadie. Me dijo que entrara en el baño y accedí», ha admitido la mujer.

Una vez en el servicio, ha recordado que el acusado la tiró sobre el retrete, le bajó la ropa y la agredió sexualmente. «Yo le decía que no, que me dejara salir. Quería huir y pedir ayuda», ha sostenido la testigo, quien además añadió que, tras la violación, el agresor la obligó a orinar porque, según él, así evitarían que se quedara embarazada.

Tras lo sucedido, el hombre se marchó del baño y, según el relaton de las acusaciones, le quitó a la mujer el móvil y 15 euros. Esta se quedó en el parking y un usuario pidió ayuda al verla. «Estaba llorando, muy nerviosa. Me dijo que no llamara a la policía porque no tenía papeles», ha indicado el testigo.

Varios policías nacionales han explicado también su actuación, entre ellos el instructor de las diligencias. «Analizamos las cámaras de la discoteca y del párking, donde se ve que a ella le cuesta andar y que él la introduce de la mano en el aparcamiento. Conseguimos localizarlo», ha dicho, dando credibilidad al relato de la mujer.

El acusado ha negado los hechos y ha dicho que fue ella la que se lanzó a besarlo y tocarle sus partes. Ha alegado que se la encontró por casualidad en la calle cuando iba a comprar tabaco para su esposa y amigos.

La Fiscalía Provincial pide para el procesado un total de 13 años y nueve meses de prisión.

