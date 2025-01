«Intentó matarme con una katana y me dio un corte jamonero en el brazo»

Un hombre de origen marroquí se sentó ayer en el banquillo de los acusados para enfrentarse a 17 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa y otros dos, de amenazas.

La sección Primera de la Audiencia Provincial interrogó al acusado en primer lugar, quien negó categóricamente haber estado en Vinaròs en el momento en que se produjo el ataque con una katana en un pub de la localidad del Baix Maestrat.

El susodicho alegó que estaba en Mataró (Barcelona) y sí admitió haber estado en Vinaròs, donde reside su hermana, en un incidente posterior. «Estábamos en la calle y vino a por nosotros un coche en el que iban varias personas. Querían atropellarnos y me salvé porque me subí a un portal», dijo.

"Me acorraló"

La víctima, sin embargo, ofreció una versión muy distinta. Contó que una noche estaba en la puerta de un bar fumándose un cigarro y que se quedó mirando al acusado al confundirlo con otra persona. «De repente, empezó a gritarme que qué miraba, a insultarme en árabe. Yo le dije que lo había confundido con otro chico y dijo que iba a matarme», comenzó a recordar el denunciante.

«En cosa de cinco minutos, esa misma persona entró en el local con un pasamontañas y una katana. Rompió la puerta y me acorraló. Me dio con intención de matarme y yo me protegí con mi brazo izquierdo», contestó la víctima, a preguntas del Ministerio Fiscal.

«Me pegó un corte jamonero en el brazo y la carne cayó al suelo», llegó a relatar, tras un parabán.

"Todavía me falta un trozo de brazo"

El afectado, que acabó siendo trasladado y operado en el hospital, admitió que, aunque le cogieron piel de una pierna para hacerle los injertos, «todavía me falta un trozo de brazo».

Por lo que respecta al episodio del coche apuntado por el acusado, la víctima dijo: «en el cuartel lo identifiqué por fotos y me dijeron que ya no estaba por aquí. Pero yo sabía que sí, así que salí en coche para ver si lo veía. Cuando lo descubrimos, sacó una navaja o algo así que tenía escondida en un portal. Yo lo que quería era grabarlo en vídeo y enseñárselo a la Guardia Civil».

El denunciante también sostuvo que en una tercera ocasión, el procesado lo esperó debajo de su casa, en Benicarló, y lo persiguió por la calle con una navaja.

En el juicio declararon también varios amigos y familiares del afectado, quienes corroboraron el ataque con la katana y reconocieron en sala al acusado de tentativa de asesinato.

«La primera vez, dijo que volvería para matarlo» o «lo atacó con un gran cuchillo que trajo al pub» fueron algunas de las manifestaciones de los testigos en una tensa jornada de juicio en la Audiencia Provincial.