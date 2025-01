Los hechos ocurrieron en Vilafamés en el año 1878. En dicha población ejercía como párroco el cura que nos ocupa, José Peñarrocha, el cual vivía con una sobrina suya, joven, llamada Marieta la Menuda, es decir, la Pequeña, y un criado llamado Francisco Mateu. Corrió el rumor por el pueblo de que el cura había dejado embarazada a Marieta y que para evitar el escándalo había matado él mismo, de acuerdo con la madre, al niño recién nacido en el momento del parto, el 1 de noviembre de 1878, es decir, habían cometido un delito de infanticidio, auxiliándole su criado. El escándalo alcanzó su cima en el pueblo cuando el domingo 3 de noviembre de 1878 el cura en cuestión subió al púlpito para dar el sermón a los fieles asistentes a misa. Al verlo, los hombres asistentes a la celebración litúrgica, indignados, abandonaron la iglesia, promoviendo una reunión urgente del ayuntamiento y de los mayores contribuyentes de la localidad para expulsarle de la misma. Obsérvese que todo esto se hacía en base a un mero rumor.

Polémico pasquin

Cuando se enteró el sacerdote de dicha reunión y de su finalidad les manifestó que no hacía falta que acordasen tal cosa, pues él mismo se iría del pueblo si, a cambio, no daban cuenta de nada al obispo de la diócesis. Pero las cosas siguieron su curso y, como era de esperar, a peor. El lunes 4 de noviembre de 1878 se pegó por personas desconocidas un pasquín de papel rojo en el pueblo, de cuyo contenido se enteraron los vecinos. El pasquín, del que respeto su grafía, entre otras cosas, decía lo siguiente: “La Chicharra, Marieta la Menuda, ha parit una criatura lo divendres per la nit…Mateu va ser el comare i la va traure a les dos del matí, no sabem si mort…Señores, açó es masa escandalós, retor més p… (sic) i més a…(sic) no el te España. No te ell asoles la culpa, que la tenim tots los del poble per consentir que les nostres families deprengueren eixes males doctrines. No anem al Obispo, que no ens fará cas. Arreglemos nosotros”.Lo que traducido significaba: “La Chicharra, Marieta, la Pequeña, ha parido una criatura el viernes por la noche…Mateo fue el comadre –sic- y la sacó a las dos de la mañana, no sabemos si muerta…Señores, esto es demasiado escandaloso, rector más p…y más a…no lo tiene España. No tiene solo él la culpa, sino que la tenemos todos los del pueblo por consentir que nuestras familias aprendiesen esas malas doctrinas. No vayamos al Obispo, que no nos hará caso. Arreglémoslo nosotros.

Del pasquín en cuestión se sacaron copias, haciéndose pública la noticia. El juzgado de instrucción incoó diligencias penales por infanticidio contra el cura, su criado y Marieta, acordándose la prisión preventiva del primero de los mismos, pese a lo cual el cura siguió ejerciendo su ministerio en la cárcel de Castellón, no habiendo retirado el obispo al mismo las órdenes sagradas pese a conocer la imputación de que era objeto.

Celebrado el juicio, se dictó sentencia condenando al cura y a su criado –Mateo- a cadena perpetua. Marieta La Menuda fue absuelta.

José Peñarrocha, el cura en cuestión, publicó estando imputado un folleto titulado Moral católica, basándose en textos del Antiguo y Nuevo Testamento y en otros autores católicos. La sentencia condenatoria fue revisada en un nuevo juicio ante la Sala de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Valencia, el cual se suspendió para que por la Academia de Medicina y Cirugía de Valencia se informase sobre la causa que produjo la muerte del niño. El 3 de diciembre de 1881 dicha Sala sobreseyó, es decir, archivó la causa respecto de Marieta La Menuda por fallecimiento de la misma.

Segunda sentencia

El proceso siguió contra el sacerdote ysu criado. El 2 de marzo de 1882, a la vista del informe de la Academia de Medicina citado, dicha Sala dictó sentencia respecto del sacerdote José Peñarrocha y de su criado Francisco Mateu absolviéndolos libremente de los cargos imputados.

A la vista de todo esto no cabe duda de que el sacerdote, José Peñarrocha, Marieta La Menuda y Francisco Mateu fueron objeto de una campaña de difamación y desprestigio atribuyéndoles un infanticidio que no habían cometido. Comenzó con un rumor que, al igual que las bolas de nieve, conforme se fue difundiendo se fue agrandando, provocando reacciones extemporáneas como el abandono de la misa que he relatado, basándose solo en simples rumores que tanto daño hicieron. No es por ello raro que el obispo no lo cesase. Los acusados negaron los hechos. Los sufrimientos que debieron padecer los tres imputados son fácilmente imaginables. Aunque hubo absolución al final, el mal ya estaba hecho.