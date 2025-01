Las cinco claves de la desaparición de un hombre en Castelló

¿Qué se sabe hasta el momento del hombre que permanece desaparecido en Castellón y cuáles son los avances del caso o novedades?

La Policía Nacional amplía la búsqueda en la zona de montaña de Penyeta Roja, con agentes de paisano que peinan la urbanización en busca de pistas sobre el paradero del vecino de Cabanes cuya furgoneta se halló en la noche del lunes, con sus dos perros encerrados en el maletero. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, si bien barajan la opción de que la desaparición haya sido voluntaria en un intento autolítico. Cuando se encontró el vehículo, marca Fiat y de color rojo, los efectivos tuvieron que forzar las puertas traseras para poder liberar a los canes y ponerlos a salvo. La extensión y la orografía de la zona de Penyeta Roja complican las labores de búsqueda, ya que se trata de un área muy amplia, frecuentada por senderistas y corredores, y en la que hay además una cantera. Los investigadores recorren caminos y preguntan a los vecinos si habían visto el vehículo del desaparecido en días anteriores, atentos además a cualquier otro vestigio que puedan encontrar y que pertenezca al vecino de Cabanes o contenga su ADN. En este sentido, según ha confirmado un grupo de residentes a este periódico, agentes de paisano se encontraron con ellos el martes por la tarde mientras paseaban.

"Nos preguntaron si habíamos visto una furgoneta roja, pero les dijimos que no. Lo único que sabíamos era lo que se decía en los grupos de Whatsapp de la urbanización, que no daban información muy certera. La gente solo vio luces de policía y un coche que estaban examinando. En seguida, empezó a especularse si había una persona fallecida o no".