Confirman 5 años por arruinar a una anciana con una estafa inmobiliaria en Castelló

Una anciana pasó de ser «rica» a sufrir Alzhéimer y «tener que vivir de alquiler» tras «perder sus propiedades» después de una estafa inmobiliaria en Castelló. Lo contó Mediterráneo hace ahora un año. La Fiscalía pedía inicialmente ocho años de prisión para un hombre que, finalmente, fue sentenciado a cinco. Ahora, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena por estafa y desestima el recurso interpuesto por la defensa.

El procesado hizo de intermediario en la compraventa de un chalet del PAU Sensal por un importe superior a 300.000 euros.

La compradora era entonces una adinerada mujer de 76 años, viuda, sin hijos y con un notable patrimonio. Procesado y víctima pactaron en 2015 la compra de la casa y la afectada le dio al encausado más de 300.000 euros.

Como declaró probado la Audiencia Provincial, el condenado se aprovechó de la edad de la víctima y de sus escasos conocimientos para realizar negocios complejos y quedarse con el dinero.

La afectada no pudo declarar en el juicio celebrado en enero del 2024 en Castelló debido a un deterioro importante --certificado por el Instituto de Medicina Legal--. Sí se leyó en sala su declaración ofrecida en instrucción hace ahora seis años. «Hicimos amistad porque me habían dicho que era buena persona y confié para comprar una casa porque yo no estaba acostumbrada a comprar y vender», dijo entonces la mujer. Tiempo después, la víctima supo que la casa «no estaba comprada, aunque yo creía que sí». La afectada declaró en instrucción que se había quedado «sin nada» y que el procesado «se quedó el dinero».

La denunciante dijo que el procesado estuvo «dos años dándole largas» y que al final ella buscó «asesoramiento legal». Preguntada por si estaba asesorada, dijo que no, que la supuesta compraventa la hizo «sola» con el acusado.

Contenido de la sentencia

Aunque el condenado negó los hechos y describió a la anciana como una inversora con conocimientos y apoderados que la asesoraban, la justicia no creyó su versión. Declaró probado que el hombre nunca destinó las cantidades entregadas por la víctima para comprar la vivienda que iba a ser primera residencia de la perjudicada y de su hermana. Tampoco suscribió con la parte vendedora reserva, o documento alguno tendente a la adquisición de dicha vivienda, diciéndole a la propietaria que la anciana necesitaba vender antes otra propiedad, sin otra intención que «quedarse con el dinero entregado con el pretexto de la compra de la vivienda», según señala la sentencia.

