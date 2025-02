«Me pegaba y luego me forzaba a tener sexo; decía que me rociaría con ácido»

Bebía mucho, se ponía agresivo y nos amenazaba a mí y a mi hija. Me quitaba el móvil, me controlaba y, después de pegarme, me obligaba a tener relaciones sexuales. Me decía que me rociaría con ácido para que nadie se me acercara». Fueron las palabras empleadas ayer por una víctima de violencia de género, vecina de Almassora, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Castellón.

La Fiscalía pide una pena total de 20 años de prisión para el acusado de tres delitos de lesiones, agresión sexual, amenazas y maltrato habitual, unos cargos que el procesado negó ayer de forma categórica en su interrogatorio.

La mujer explicó a los magistrados que, el día en que se produjo la presunta violación, se «dejó hacer» por miedo «por mi vida y la de mi hija». También relató que, para preservar unas fotos que se hizo con un ojo morado tras los golpes de su novio, tuvo que esconderlas en un pen drive en su lugar de trabajo. «Él me pedía las contraseñas, me controlaba con quién hablaba y yo no quería que se pusiera más nervioso y me pegara», aseveró en su declaración, protegida por un parabán.

La hija de la denunciante corroboró su versión y dijo haber presenciado gritos, peleas y actitudes violentas del hombre hacia su madre y hacia ella misma. «Me tocó ir a buscarla a un bar tras una discusión con él porque estaba muy nerviosa y llorando. En otra ocasión escuché en casa una bofetada y, aunque no vi ese momento, corrí donde estaba mi madre y tenía la cara roja», mantuvo.

El magistrado presidente tuvo que amenazar al acusado con expulsarlo de la sala si no guardaba silencio, debido a sus continuos comentarios durante las declaraciones testificales.

Testigos en su negocio

Dos clientas del negocio de la víctima también depusieron en el juicio oral. Afirmaron haber presenciado comportamientos intimidantes o violentos por parte del acusado. Una de ellas relató que, en una ocasión, el hombre estaba en el local: «Tuve la sensación de que la mujer no quería que yo me fuera, así que le pedí lo que necesitaba más lento de lo normal». La otra, presenció una pelea entre la pareja y amenazó al acusado con llamar a la policía si no se iba. «Ella le pedía que se fuera y él cogió un móvil y lo tiró al suelo», dijo.

El procesado (con dos condenas previas por violencia machista) lo negó todo. «Nunca en mi vida le he pegado a nadie, ni hombre ni mujer», sostuvo. Sí admitió haberle roto un móvil a la víctima, pero alegó que fue por un enfado laboral, porque un torero no quería pagarle lo que le debía.

