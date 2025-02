Seis años de cárcel para un preso que hizo pintadas a favor del Estado Islámico en la prisión de Albocàsser

La Audiencia Nacional ha condenado a seis años de cárcel a un preso por hacer pintadas alusivas al Estado Islámico en los centros penitenciarios en los que cumplió condena por diversos delitos, entre 2022 y 2023, entre ellos los de Picassent (Valencia) y Castellón II (Albocàsser), así como por amenazar a los funcionarios de prisiones, que llegaron a sentir temor.

En una sentencia, la Sección Cuarta de la Sala Penal condena por estos hechos al marroquí Rida Belaroui a tres años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y a otros tres años por un delito de amenazas no condicionales dirigidas a un grupo profesional.

Los magistrados consideran probado que el acusado, mientras cumplía condena por delitos contra la propiedad, de violencia familiar y contra el orden público, en su progresivo proceso de radicalización en las tesis del Estado Islámico o Dáesh, se dedicó a realizar pintadas de la bandera de esta organización terrorista y de sus lemas más característicos en dependencias de los centros penitenciarios en los que estuvo.

Todo ello “con el propósito de propagar dicha radical doctrina entre los demás internos y cualquier persona que tuviera relación con los centros penitenciarios”.

Dichas pintadas, realizadas en las prisiones de Dueñas (Palencia,) Zuera (Zaragoza), Picassent (Valencia) y Castellón II (Albocàsser), contenían, en su mayoría, banderas, lemas, mensajes y consignas del Dáesh, además de algunas frases de crítica sobre la situación carcelaria.

La actuación del acusado, señala el fallo, fue siguiendo los designios de esa organización terrorista, que considera la cárcel como un lugar propicio para la captación y la propagación de sus tesis radicales, al entender que la población penitenciaria es un colectivo receptivo a sus ideas, incitando a la comisión de ataques violentos contra los centros penitenciarios y contra su personal.

Las pintadas creaban un riesgo de comisión de actos terroristas

Según la sentencia, en este caso se cumplen los requisitos para considerar consumado el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Sus insistentes actos de propagación de la organización terrorista a través de esas pintadas, con sus lemas característicos, “creaban un riesgo de futura comisión de actos de naturaleza terrorista entre los que los veían y leían", observan los magistrados.

No eran por tanto, añaden, "meros actos personales que no trascendían de los contornos de las celdas en las que el acusado habitaba, sino que se trataba de pintadas efectuadas en lugares comunes que eran también utilizados por aquella población penitenciaria no sujeta al estricto régimen de aislamiento aplicado al acusado”.

Las amenazas crearon temor entre los funcionarios

En cuanto a las expresiones vertidas contra los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, la Audiencia considera que se pueden encuadrar en el delito de amenazas no condicionales dirigidas a un grupo profesional, no sólo por las expresiones en sí, sino también por las circunstancias en las que fueron dichas, “creando un estado de temor y amedrentamiento entre los sujetos pasivos”.

El acusado vertió expresiones generalizadoras y aludió a la familia de los que le oían, impregnandolas, según la Sala, de verosimilitud, no solo por la literalidad de lo que decía sino también porque implicaba a la propia organización terrorista de la que hacía propaganda entre posibles nuevos adeptos a través de sus pintadas.