Descartan la sumisión química en la violación a una menor en Vinaròs

La unidad orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil continúa con la investigación de una agresión sexual a una adolescente, cometida este pasado fin de semana durante el Caranaval de Vinaròs. Este periódico ha podido saber que la víctima es una menor de edad, de 17 años, y que la violación se produjo en una zona próxima a las carpas. Se trata de una agresión sexual cometida por un solo autor y, al cierre de esta edición, todavía no había podido ser detenido.

Lo que sí ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia es que no existió sumisión química en este caso. Tampoco parece que lo hubiera con otras mujeres, pese a los rumores que corrieron inicialmente por las redes sociales, donde se apuntó que se estaba introduciendo burundanga en vasos de algunas jóvenes. «A nosotras, un vigilante de seguridad fue el que nos dijo que fuéramos con mucho cuidado, que estaban poniendo cosas en la bebida para drogarnos. Estuvimos muy atentas, pero el tema ya te pone mal cuerpo», explica una joven de la comarca del Baix Maestrat que estuvo en la citada carpa.

Incluso el Ayuntamiento de Vinaròs llegó a informar en sus perfiles de «la existencia de varios casos de posible sumisión química», y los cuerpos de seguridad tomaron la decisión de cerrar (una hora antes de lo previsto inicialmente) el recinto de las casetas del Carnaval, «considerando que el origen del foco residía en el recinto».

Los efectos no casan

Sin embargo, los investigadores no están centrados en esa posibilidad, pues las supuestas sumisiones no parecen tales y más bien responden a la ingesta de alcohol y otras posibles sustancias. De hecho, las personas en cuestión no mostraban los efectos que provoca lo que suele utilizarse para producir sumisión química.

El pasado mes de septiembre la Benemérita inició una investigación por una presunta agresión sexual a una menor en la Vilavella, unos hechos que generaron una gran alarma social. Si bien esta fue la hipótesis inicial, las averiguaciones posteriores acabaron dando un giro al caso al determinarse que las relaciones mantenidas por dos menores (una de ellas de tan solo 13 años) habían sido, al parecer, consentidas, como recogió este periódico. Pese a que existiera consentimiento o voluntad de algún tipo, el citado delito podría haberse cometido de igual modo, ya que el Código Penal establece a partir de los 16 años el consentimiento válido. Por debajo de esa edad, las relaciones con una menor constituyen un ilícito penal que lleva aparejadas penas de dos a seis años de cárcel.

