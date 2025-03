«Los ladrones me tiraron al suelo y empezaron a pegarme patadas»

La Audiencia Provincial sentó ayer en el banquillo a dos acusados de participar en un robo con violencia en el polígono de los Cipreses de Castelló, en mayo del 2023. El fiscal pide siete y cuatro años de cárcel para los dos procesados, que robaron la cartera a un operario de un taller de coches y forcejearon con él, llegando a darle patadas y puñetazos cuando estaba tendido en el suelo, según señala el escrito de acusación provisional.

Los acusados negaron, sin embargo, los hechos en su declaración. El principal investigado negó haber cogido la cartera. Dijo que entró en la nave para ver si alguien estaba interesado en comprarle una garrafa de aceite y acusó a la víctima de haberle amenazado con una barra de hierro, aunque sin poder concretar la motivación. «Se sintieron amenazados, pero nosotros no llevábamos nada», se limitó a elucubrar en su declaración.

El otro procesado también señaló al denunciante como la persona que llevaba «una pata de cabra» y que «le dio en toda la cabeza» al otro acusado.

Con antecedentes

El fiscal, por su parte, recordó que ambos tienen condenas previas por robos violentos.

La víctima depuso ante el tribunal y contó que, mientras trabajaba en la reparación de algunos coches con varios compañeros y su jefe, vio cómo un intruso metía la mano en la riñonera que él había dejado en el capó de un turismo. «Le dije que qué hacía allí dentro y comprobé que mi cartera ya no estaba. Intenté retenerlo y apareció otro, que me amenazó de muerte. Me tiraron al suelo y me dieron patadas», relató a preguntas del Ministerio Público.

El afectado recordó también que, mientras los investigados huían a pie, los persiguió y los grabó con el móvil, al tiempo que sus compañeros llamaban a la policía. «Cuando vieron que los grababa, me quitaron y rompieron el teléfono», aseveró en su testifical.

Los policías nacionales

Varios policías nacionales declararon también en el juicio oral. «Acudimos por un aviso de robo de agresión. La víctima identificó a los autores y nos detuvimos, procediendo a su traslado a comisaría», señaló una primera patrulla.

También acudió como testigo el jefe de turno, quien se entrevistó con el afectado. «Estaba muy nervioso. Dijo que le habían intentado robar y golpeado. Lo monté en el coche y, cuando llegamos a la altura de la terraza de un bar, señaló a los dos autores», confirmó.

Por su parte, los compañeros de trabajo del denunciante corroboraron su versión de los hechos y recordaron ante los magistrados el altercado dentro del negocio. El caso quedó visto para sentencia.

