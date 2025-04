A prisión el hombre detenido en Castelló por un supuesto caso de agresión machista

El hombre que fue detenido ayer por un supuesto caso de agresión machista en Castelló ha ingresado en prisión, según han confirmado a Mediterráneo fuentes cercanas al caso. Los hechos por los que fue detenido ocurrieron a las 0.45 de la madrugada del viernes cuando los agentes acudieron a la avenida Valencia a auxiliar a una mujer, quien llevaba horas intentando avisar de que el varón trataba de hacerle daño.

En la operación participaron la Policía Nacional y la Policía Local y, según confirmaron fuentes del Cuerpo Nacional de Policía a este diario, se trata de un caso de "violencia doméstica", y la supuesta víctima fue atendida en el momento.

Los hechos

Eran más o menos las 0.45 de la madrugada cuando los agentes llegaron a la avenida Valencia de Castelló, lugar en el que estaban ocurriendo escenas desgarradoras que, por suerte, se saldaron sin heridas para la víctima. El desenlace podría haber sido mucho peor si los efectivos no llegan a detener al sospechoso: según la mujer, tenía claro que él quería matarla.

"Os lo juro que me mata, me da miedo denunciar, esto es de locos, me da miedo denunciar", insistiía la joven entre lágrimas a los policías, según el testimonio que ha podido presenciar Mediterráneo.

Los agentes trataban de decirle que denunciara los hechos, pero ella reaccionó con una ansiedad visible ante lo que podía producir esa denuncia.

"Se la suda la orden de alejamiento"

La joven recelaba de esa opción de denunciar. "Orden de alejamiento y que me mate (...). Orden [de alejamiento] y seguro que me mata porque a ese se la suda la p*** orden", explicaba la víctima a la policía que trataba de asistirla.

"Ese me mata y se la pela, se fuga para Bélgica o para Alemania y hasta luego, ¿no? ¿Diez años, cinco? Y prescribe, y yo muerta. ¡Lo odio, estoy harta de ese hombre!", gritaba la joven, que no podía contener el llanto aunque contaba con la presencia tranquilizadora de una amiga. Es necesario precisar que en España los asesinatos prescriben a los 20 años, y los considerados delitos machistas leves, como amenazas y coacciones, prescriben a los 5 años.

La víctima dijo haber alertado por la tarde

Esta otra joven, la amiga de la víctima, supuestamente fue testigo de algunos hechos, y también intentaba trasladarle a la Policía la inseguridad de la víctima a la hora de presentar denuncia. Ambas aseguraban que habían dado aviso horas antes, sin éxito.

"He llamado hoy por la tarde, hoy por la p*** tarde, y no han hecho nada. Llamé el otro día, nada, nada, nada...", repetía sin consuelo la víctima. "¡He llamado desde el Grau y solo habéis llegado ahora, cinco horas después!", lamentaba frente a la policía.

Unas agentes tenían al arrestado contenido en una parada de autobús de la avenida y poco después se lo llevaron esposado. Tras eso, fue cuando la víctima pudo explayarse más y contar la situación, antes de que también la acompañaran a casa.

Las víctimas de violencia machista tienen a su disposición el número 016 para poder denunciar.