Nueve años por abusar de sus primas menores cuando le hacían de canguro

«Me desperté al notar que alguien me tocaba los pechos y la vagina por encima de la ropa. Me presionaba. No podía creer que mi primo me estaba haciendo eso». Fueron las palabras que pronunció el pasado año en la Audiencia Provincial de Castellón una joven que fue abusada por parte de su primo mayor durante la pandemia del coronavirus. No fue la única. Otra prima del procesado sufrió los mismos hechos sexuales.

Cuando sucedieron los hechos las víctimas tenían 13 años 14 años y habían sido requeridas por su agresor para que acudieran a su domicilio con la excusa de hacer de canguros del bebé de diez meses que el varón tenía con su pareja.

La Audiencia lo sentenció a nueve años de cárcel por dos delitos contra la libertad sexual, un fallo que ya han confirmado tanto el TSJCV como el Tribunal Supremo, pese a los recursos interpuestos por la defensa hasta la fecha.

La Justicia ha declarado probado que el adulto se fue, con una manta en la cabeza, al lugar donde dormía la niña y empezó a hacerle tocamientos en el pecho, los glúteos y sus partes íntimas, despertándose ella por el manoseo.

Además de la pena de prisión puesta, la Audiencia dio orden también de que hubiera una medida posterior de libertad vigilada de otros nueve años, además de una orden de alejamiento de la menor.

Los testimonios de ellas

Como publicó en su día este diario, una de las adolescente revivió los episodios sexuales durante el juicio celebrado en la Audiencia en el 2024. «Primero me despertó para decirme que me cambiara a la habitación, que él dormía en el sofá; después vino, se metió y empezó a tocarme por encima de la ropa. Yo salí al sofá, y él vino allí, y lo mismo. Hasta 10 veces, desde las 1.00 a las 6.00 horas, que me metí en el baño», relató una víctima.

«Me empezó a tocar el culo, lo de delante, las tetas. Yo cerré los ojos y fingí que me llamaba mi madre al móvil para irme», dijo la otra hermana afectada.

El acusado, por su parte, se defendió entonces escudándose en el «no recuerdo, no puedo afirmar ni desmentir» a las preguntas de la Fiscalía, alegando que las niñas «se levantaban normal por la mañana» y que padece de parasomnia (conductas anormales durante el sueño), con un «trastorno del control del impulso y del sueño desde hace años». Uno de los peritos, psiquiatra del acusado, señaló que fueron «hechos automatizados, dormido», sumados a una «conducta compulsiva de masturbación y de consumo de pornografía» en una «situación disociativa de la realidad», pero la Justicia no lo ha considerado creíble.