Doblete en drogas en Vila-real: Los conductores de un coche y un patinete dan positivo tras un choque

Hay quien todavía no sabe que el usuario de un patinete o de una bicicleta está sujeto a la misma normativa en materia de alcohol y drogas que el conductor de un coche o una moto. Por ser vehículos de menor entidad, muchos ciudadanos creen que la gravedad de un positivo no es la misma y que, por consiguiente, tampoco lo serán las posibles sanciones administrativas y penales. Pues no es así. Nada más lejos de la realidad y lo sucedido en Vila-real durante estas fiestas de Sant Pasqual dan buena cuenta de ello.

Como ha confirmado la Policía Local, competente en materia de seguridad vial en el casco urbano, agentes municipales han intervenido recientemente en el siniestro en el que se han visto implicados un turismo y un vehículo de movilidad personal (VMP). Tras practicarles a ambos los correspondientes test, los dos dieron positivo en la prueba de drogas, tratándose de una infracción muy grave, que lleva aparejada una sanción de nada menos que 1.000 euros para cada uno, además de la detracción de seis puntos para el conductor del turismo.

El choque contra un cadafal

Hace unas jornadas, como también publicó Mediterráneo, era una conductora de 35 años la que se fugaba tras un choque por alcance y acababa colisionando, de nuevo, contra un cadafal, causando daños en la base del mismo. En ese caso, la mujer se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia, hecho que directamente lleva a los agentes a imputarle un presunto delito contra la seguridad vial por la negativa a hacer el test. En su caso, fueron dos delitos al haberse dado a la fuga de otro percance anterior.