Una víctima de Castelló: «Cuando le dije que no, no paró y me cogió de las muñecas para violarme»

Una mujer ha explicado este lunes ante el tribunal de la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón la presunta agresión sexual sufrida en una vivienda de Castelló en el año 2022. Según ella misma ha recordado, a preguntas del fiscal, conoció al acusado en un bar y entablaron conversación. "Yo estaba ebria, me ofreció ir a su casa y accedí", ha admitido, aunque ha puntualizado que su intención inicial era "conversar".

"Me ofreció tener relaciones y yo no quise. Entonces forcejeamos, me cogió por las muñecas, aprovechando que yo no tenía mucha fuerza y me quitó el peto y la ropa interior para violarme", ha recordado la denunciante, recalcando que el procesado no usó preservativo ni atendió a sus demandas de que se detuviera.

"Me tapaba la boca cuando yo gritaba y se abalanzó sobre mí en la cama", ha apostillado.

La versión del acusado

Por su parte, el acusado ha negado el relato de hechos de la víctima. Ha asegurado que hubo "besos consentidos" y que, aunque inicialmente dijo que no, acabaron teniendo relaciones. "Yo vivía con mis suegros y mi mujer, aunque en ese momento no estaban. Así que cuando acabamos le dije que se fuera, pero ella no quería. Entonces me dijo que era policía y me acusó de ser de una banda latina de acosadores de niños", ha comenzado a explicar el varón en una extraña declaración.

El acusado ha dicho que sujetó a la mujer por los brazos, intentando que se marchara y que la acompañó hasta el portal.

"Desesperada y asustada"

Hubo una vecina que se encontró con ambos en el ascensor y este lunes ha declarado que el hombre la tenía "cogida por el cuello". "Ella me dijo: vecina, ayúdame, llama a la policía", ha aseverado la testigo, quien hizo una llamada para alertar a las autoridades de la situación y ha añadido: "la vi bastante desesperada y asustada".

Varios agentes de la Policía Nacional que acudieron a la vivienda tras recibirse el aviso han declarado sobre la actuación. "Dijo que la habían forzado para tener relaciones y tenía lesiones en los codos. A él lo detuvimos porque estaba en un bar cercano" ha aseverado uno de los efectivos. Tanto ese agente, como su compañero, han incidido en que la mujer sí hizo referencia a que había accedido a ir con él a su casa porque había oído rumores de que el acusado era un supuesto agresor sexual y que había más mujeres afectadas. "Dijo que lo quería desenmascarar o algo así", ha relatado uno de los policías.

El fiscal pide nueve años de prisión para el acusado.