El cadáver de Vila-real llevaba la cartera del desaparecido en Burriana

La aparición de un cadáver en la parte trasera del Hospital la Plana de Vila-real este lunes por la tarde, como avanzó Mediterráneo en su edición digital, sorprendió a la propia unidad canina de Castellón cuando sus miembros realizaban una práctica casual en la zona.

El hallazgo de la perra Gass, que marcó algo en una zona de arbustos donde el colectivo no había colocado ninguna señal, activó de inmediato un gran dispositivo policial. Este diario ya publicó que el cuerpo sin vida, en un estado de descomposición muy avanzado, pertenecía a un hombre de cierta edad, si bien la identificación no se había llevado a cabo rápidamente por la mala conservación de los restos y a la necesidad de practicar las oportunas pruebas forenses.

Imagen del despliegue policial la tarde del hallazgo. / MEDITERRÁNEO

Fuentes del caso bien informadas han confirmado a este diario que el la ropa que llevaba el cadáver encontrado junto al helipuerto y el párking de tierra del centro médico coincidía con la que llevaba el último día en que fue visto el vecino de 65 años de Burriana que llevaba unos dos meses desaparecido.

La perra Gass, junto a una voluntaria, instantes antes de encontrar el cuerpo sin vida este lunes. / MEDITERRÁNEO

Precisamente, ese era el tiempo que las autoridades estimaban que llevaba fallecida la víctima hallada este lunes, como también adelantó este periódico. No solo eso, sino que los restos mortales encontrados por el can también llevaban la cartera y la documentación de la persona que, hasta esta semana, permanecía en paradero desconocido.

¿Muerte natural?

El cadáver no presenta signos aparentes de violencia, por lo que aunque la Policía Nacional ha iniciado una investigación, una muerte violenta no está entre las principales hipótesis. Un fallecimiento por causas naturales parece la causa más probable del óbito de un hombre al que, pese a no estar en una zona especialmente apartada ni escondida (a escasos metros de donde estacionan quienes acuden al hospital), no había encontrado nadie hasta la fecha. El instinto de la perra Gass en un rastreo rutinario fue el mejor aliado para dar con el cadáver cuando nadie en el dispositivo lo esperaba.