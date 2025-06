Suceso de chiste sin ninguna gracia: A un pastelero de Nules le roban piruletas y huevos de chocolate

Los artículos que le han robado en la madrugada de este lunes a un pastelero de Nules apenas tienen valor. Asegura que ha echado en falta un bote de piruletas, unos cuantos huevos de chocolate y algunos zumos. Podría considerarse un suceso anecdótico, pero para el afectado no tiene ninguna gracia.

El asalto se ha producido esta madrugada. Al menos así lo deduce la víctima, que como cada lunes, ha acudido a su obrador sobre las 03.00 horas para preparar encargos y el género que tenía previsto vender a lo largo de la jornada.

El propietario de la pastelería Las Delicias de Nules muestra los desperfectos en su establecimiento. / MÒNICA MIRA

Explica que ha entrado en la pastelería por un acceso lateral y la primera circunstancia que le ha llamado la atención ha sido encontrarse la puerta que separa el obrador de la cafetería abierta. Le ha resultado extraño, pero no tanto como para sospechar que pudiera haber pasado algo. Ha sido cuando ha visto las neveras abiertas cuando ha empezado a sospechar. Un instante después se ha dado cuenta de que la entrada principal estaba abierta y el cristal roto.

Tras revisar el local, a priori, no ha apreciado faltas significativas. No le preocupaba que pudieran haberse llevado dinero porque «todos los días vacíamos la caja antes de irnos». Ha sido unas horas después, cuando su empleada se ha incorporado al trabajo por la mañana, cuando le ha confirmado las faltas. Como se ha mencionado, un bote de piruletas, unos huecos de chocolate y zumos. Para llevarse esas cosas, le han reventado la puerta, por lo que ha tenido que buscar a un cerrajero y un cristalero de urgencia.

La puerta principal de acceso a la pastelería de Nules que ha sufrido el robo, forzada. / MÒNICA MIRA

Relata que tras ser consciente de que le habían forzado la pastelería ha avisado de inmediato a la Policía Local. Dos agentes han acudido a su local «y cuando han sabido que he entrado, me han dicho que no debería haberlo hecho, porque los ladrones podían haber estado dentro, pero es que no me he dado cuenta de que tenía la puerta principal forzada, porque he entrado por la del obrador».

Respuesta política

El de la pastelería Las Delicias no es un hecho aislado. Hace una semana entraron a la fuerza en otra cafetería de la avenida Valencia, y existe constancia de diversos robos en viviendas particulares, uno de los más recientes en una casa, a plena luz del día, en el momento en el que sus propietarios habían salido a la playa para preparar su segunda residencia de verano.

Esa es la razón por la que, de manera conjunta, el Partido Popular y Vox han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario «ante la falta de seguridad generada por los robos producidos en Nules».

En su exposición de motivos recuerdan los incidentes registrados en el aparcamiento exterior de Mascarell, donde violentaron varios vehículos; así como diferentes sucesos registrados en polígonos industriales y diferentes puntos del término municipal. Recuerdan que «llevamos tiempo reclamando un aumento de la seguridad y la instalación de cámaras de vigilancia en todos los accesos a los núcleos urbanos».

Entre los acuerdos que proponen para su aprobación está la solicitud al Ministerio del Interior de más medios en el cuartel de la Guardia Civil del municipio, hasta el punto de emplazar a «emprender acciones legales ante el ministerio por dejación de funciones en el mantenimiento de la casa cuartel y la dotación de recursos materiales y personales».

A su vez, le exigen al Ayuntamiento «poner en marcha de forma inmediata una serie de medidas en aras de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes», incluida la ampliación de la plantilla de la Policía Local.