Enésimo robo en el campo en Moncofa: se llevan 200 kilos de tomate de '10' y 500 kg de sandías

Enésimo robo en el campo en Moncofa y desesperación máxima entre los agricultores. «Nos sentimos impotentes y solos». Así se expresan los hermanos Antonio y Vicente Canós, dos horticultores del municipio de la Plana Baixa con suma experiencia en el sector, que sufrieron en la madrugada del domingo un robo en sus campos de cultivos.

Concretamente, se llevaron 200 kilos de tomate de la variedad moncofina, un producto selecto y muy apreciado en los comercios especializados, así como una gran variedad de verduras y hortalizas que en estas fechas del año están recolectando, como pepinos, pimientos, berenjenas…

No obstante, denuncian que «el daño importante» en sus huertos ha sido que «han cortado más de 500 kilos de sandías», que después no se llevaron al no poder acceder, dejando «destrozos irreparables».

«Cuando llega esta época nos vemos impotentes y solos, porque ante este grupo de personas que se dedican a robar en los campos de cultivos no hay ningún tipo de vigilancia», lamenta Vicente Canós.

Críticas al Ayuntamiento

«Estamos hartos de ver cómo nos dejan sin cosechas, pero también estamos desamparados por el propio Ayuntamiento, porque no hay manera de que se cree la plaza de guarda rural. No entendemos que una propuesta que en su día salió adelante, hoy lo único que tenemos es la negativa del equipo de gobierno para materializarla y dar respuesta al campo», expone.

En sus fincas, el daño, explican, «es inmenso». Antonio Canós critica que «no es ya que roban el producto, sino el daño que provocan». «Porque la planta la dejan muerta y, en el caso del melón, que aún no están en óptimas condiciones para consumir, nos encontramos con decenas de ejemplares cortados que tendremos que tirarlos a la basura», explica.

No son los únicos: oleada de robos

No son los únicos. A ellos se suman otros muchos, urgiendo «más vigilancia específica para controlar los campos de cultivos, tanto en verano como en invierno».«Porque las personas que nos dedicamos a la agricultura queremos vivir de ella y si a los bajos precios unimos el robo y el destrozo no tendremos más remedio que abandonarla», indica Canós.

Por este motivo, los agricultores de Moncofa hacen un llamamiento para que las autoridades locales se tomen en serio esta problemática que «cada vez va a más», y que «recapaciten y den marcha atrás en la negativa de crear como mínimo una o dos plazas de guardia rural, porque son vitales», dicen.«Estos agentes recorrerán diariamente el término municipal, conocerán los campos de cultivo e incluso las cosechas que están en el punto óptimo, y actuarán si es preciso», dicen.