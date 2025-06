El anciano que le quería hacer "una chupadita" a un menor en Borriol no entrará en prisión

El agresor sexual de 96 años acusado de abusar sexualmente en 2021 a un menor en Borriol que entonces tenía 15 años, acechándole en un parque diciéndole que "te haría una chupadita" y "acariciándole la cabeza y tocándole los genitales mientras intentaba escaparse en el interior de un ascensor", no entrará en prisión.

En el juicio oral celebrado este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, el acusado, que ha comparecido a través de videollamada, ha reconocido los hechos y acatado el acuerdo de conformidad entre las partes, reduciendo la condena de los cuatro años iniciales que solicitaba la Fiscalía a dos años de prisión, que no cumplirá, y otros dos de libertad vigilada, de los que aún le quedan por cumplir uno, además del pago de 3.000 euros a la víctima en concepto de indemnización por responsabilidad civil.

Inicialmente, el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de cuatro años de prisión más el pago de las costas procesales. Además, destacaba la solicitud de una medida de libertad vigilada por seis años para el cumplimiento posterior a la pena de prisión, así como de una orden de alejamiento para no acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante un plazo de seis años. Por último, una indemnización a la víctima en concepto de responsabilidad civil con una cantidad de 3.000 euros.

Una condena atenuada

El tribunal ha valorado el atenuante de dilaciones indebidas, ya que los hechos ocurrieron en noviembre de 2021 y el juicio ha tardado cinco años en celebrarse. Y, dado que la pena pactada no supera los dos años y que el acusado no tiene antecedentes penales, la Fiscalía no se ha opuesto a la suspensión de la condena por tres años. y el abogado de la defensa ha solicitado la reducción de la pena de privación de libertad, que ha quedado en un año.

Además, según el Ministerio Fiscal el acusado deberá someterse a tratamientos de conducta, así como a diferentes cursos para la reinserción que son habituales cuando finalizan las penas de este tipo de delitos.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2021. Un joven de 15 años se encontraba en un parque, haciendo tiempo antes de ir al domicilio de su profesor de repaso, cuando un hombre se le aproximó, «le tocó la cabeza, se presentó y le dio la mano a la vez que le contaba que venía de Cuenca y le preguntó si conocía algún lugar con personas más mayores para hablar». Lo peor vino después, cuando le dijo que «le haría una chupadita», ocasionando «malestar al menor», consta el texto del ministerio fiscal.

Nuevo encuentro

Después de este incómodo episodio, el mismo hombre volvió a dirigirse al joven cinco días más tarde. Estaba en el portal del domicilio del repaso, y le preguntó al menor si «era el mismo chico de los días anteriores». Con ánimo libidinoso, prosigue el relato, «le abrazó y le dio un beso en la mejilla», al tiempo que le decía «a ver cuándo nos damos unos revolcones», tocándole sus partes íntimas.

El joven consiguió escapar de este nuevo momento embarazoso y entrar en el portal, pero fue seguido por el acusado, que se introdujo en el ascensor con él, de modo que lo dejó arrinconado. Le dijo «vámonos por ahí» hasta que llegaron a la quinta planta y el menor consiguió entrar en el domicilio del profesor. Denuncia

Ante los hechos ocurridos, la madre del joven presentó denuncia por estos hechos.